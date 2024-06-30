Hasil Liga Futsal Profesional Putri 2023-2024: Muara Enim United Bungkam Alive FC 7-1

MUARA ENIM – Muara Enim United menang besar atas Alive FC di pekan ke-17 Liga Futsal Profesional Putri 2023-2024 , pada Minggu (30/6/2024) siang WIB. Bermain di GOR Pancasila, Muara Enim, Sumatera Selatan, tim tuan rumah tepatnya menang dengan skor 7-1.

Jalannya Pertandingan

Muara Enim United langsung bermain dominan sejak awal pertandingan di babak pertama. Serangan cepat nan efektif di lima menit awal babak pertama berbuah dua gol untuk tim tuan rumah.

Unggul dua gol, Muara Enim United tak mengendurkan serangannya. Alive FC terlihat kewalahan menghadapi permainan ofensif dari Muara Enim United. Meski begitu, mereka sesekali mencoba serangan balik cepat untuk mengejar ketertinggalan.

Sayangnya, beberapa serangan kurang efektif untuk membongkar pertahanan Muara Enim United. Pada menit-menit akhir babak pertama, Alive FC terus mencoba dengan meningkatkan tempo serangan.

Hasilnya manis, mereka sukses mencetak satu gol lewat skema tendangan penjuru yang efektif. Namun, ternyata naluri mencetak gol dari Muara Enim United belum selesai. Mereka sukses menambah dua gol sebelum menutup babak pertama dengan skor 4-1