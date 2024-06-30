Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional Putri 2024: MS Putri Bersatu Kalahkan Binuang Angels 6-3

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |14:18 WIB
Hasil Liga Futsal Profesional Putri 2024: MS Putri Bersatu Kalahkan Binuang Angels 6-3
MS Putri Bersatu menang 6-3 atas Binuang Angels (Foto: FederasiFutsal_id)
A
A
A

MS Putri Bersatu sukses mengalahkan Binuang Angels di pekan ke-17 Liga Futsal Profesional Putri 2024. Pertandingan itu berlangsung di GOR Pancasila, Muara Enim, Sumatera Selatan pada Minggu (30/6/2024) siang WIB.

MS Putri Bersatu bermain menyerang sejak awal pertandingan di mulai. Sempat mendapat perlawanan, mereka berhasil menang dengan skor akhir 6-3.

Jalannya Pertandingan

Binuang Angels memulai pertandingan dengan agresif di awal babak pertama. Tim asal Kalimantan Selatan itu langsung menekan pertahanan MS Putri Bersatu, dua gol pun tercipta di awal pertandingan.

Unggul dua gol, Binuang Angels mendapatkan perlawanan sengit dari MS Putri Bersatu memasuki pertengahan pertandingan. MS Putri Bersatu terpantau bermain lebih berani ketimbang awal babak pertama.

 BACA JUGA:

Alhasil, mereka mampu mencatatkan dua gol untuk menyamakan kedudukan. Setelah itu, MS Putri Bersatu mampu mengontrol permainan dan menambah pundi gol sekaligus membalikkan keadaan menjadi 5-2.

Pada akhirnya, MS Putri Bersatu sukses mengungguli Binuang Angels 5-2 di babak pertama. Memasuki babak kedua, MS Putri Bersatu yang unggul bermain dalam kepercayaan diri tinggi sejak awal pertandingan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/51/3174606//pangsuma_fc_menang_8_4_atas_asahan_fc_pangsumafc-gFrT_large.jpg
Hasil Pro Futsal League Indonesia 2025-2026: Pangsuma FC Bantai Asahan FC 8-4!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/51/3174508//pro_futsal_league_indonesia_2025_2026-4brW_large.jpg
Resmi Bergulir, Pro Futsal League Indonesia 2025-2026 Siap Ramaikan 7 Kota Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/51/3174505//kuda_laut_nusantara_vs_bintang_timur_surabaya-u8Zp_large.jpg
Hasil Pro Futsal League Indonesia 2025-2026: Bintang Timur Surabaya Bantai Kuda Laut Nusantara 7-4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/51/3174474//raybit_fc_vs_nanzaby_fc_bintang-C2Es_large.jpg
Hasil Pro Futsal League Indonesia 2025-2026: Nanzaby FC Bintan Bungkam Raybit FC 4-1
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/07/51/1629643/predator-group-dan-pro-billiard-center-jalin-kemitraan-strategis-indonesia-jadi-tuan-rumah-kejuaraan-dunia-biliar-wpv.webp
Predator Group dan Pro Billiard Center Jalin Kemitraan Strategis, Indonesia Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Dunia Biliar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/05/18/winger_timnas_indonesia_ragnar_oratmangoen.jpg
Dear Patrick Kluivert, Ragnar Oratmangoen Siap Starter Vs Arab Saudi!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement