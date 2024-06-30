Hasil Liga Futsal Profesional Putri 2024: MS Putri Bersatu Kalahkan Binuang Angels 6-3

MS Putri Bersatu sukses mengalahkan Binuang Angels di pekan ke-17 Liga Futsal Profesional Putri 2024. Pertandingan itu berlangsung di GOR Pancasila, Muara Enim, Sumatera Selatan pada Minggu (30/6/2024) siang WIB.

MS Putri Bersatu bermain menyerang sejak awal pertandingan di mulai. Sempat mendapat perlawanan, mereka berhasil menang dengan skor akhir 6-3.

Jalannya Pertandingan

Binuang Angels memulai pertandingan dengan agresif di awal babak pertama. Tim asal Kalimantan Selatan itu langsung menekan pertahanan MS Putri Bersatu, dua gol pun tercipta di awal pertandingan.

Unggul dua gol, Binuang Angels mendapatkan perlawanan sengit dari MS Putri Bersatu memasuki pertengahan pertandingan. MS Putri Bersatu terpantau bermain lebih berani ketimbang awal babak pertama.

BACA JUGA:

Alhasil, mereka mampu mencatatkan dua gol untuk menyamakan kedudukan. Setelah itu, MS Putri Bersatu mampu mengontrol permainan dan menambah pundi gol sekaligus membalikkan keadaan menjadi 5-2.

Pada akhirnya, MS Putri Bersatu sukses mengungguli Binuang Angels 5-2 di babak pertama. Memasuki babak kedua, MS Putri Bersatu yang unggul bermain dalam kepercayaan diri tinggi sejak awal pertandingan.