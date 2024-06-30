Gianluigi Donnarumma Kecewa Berat Timnas Italia Terhenti di 16 Besar Euro 2024

TIMNAS Italia terhenti di babak 16 besar Euro 2024. Penjaga gawang Timnas Italia, Gianluigi Donnarumma mengaku sangat kecewa dengan hasil negatif yang diraih timnya pada ajang kali ini.

Timnas Italia terhenti setelah kalah dari Swiss 0-2 di babak 16 besar Euro 2024. Pertandingan itu berlangsung di Olympiastadion, Berlin, Jerman pada Sabtu (29/6/2024) malam WIB.

Gol-gol untuk La Nati -julukan Timnas Swiss- dicatatkan oleh Remo Freuler (37'), dan Ruben Vargas (46'). Kekalahan ini menandakan catatan buruk untuk Gli Azzurri -julukan Timnas Italia.

Menurut catatan Opta Paolo (@OptaPaolo), ini merupakan pertama kalinya Timnas Italia gagal melangkah ke perempatfinal Euro sejak 2004. Pada edisi 2004, Gli Azzurri sudah terhenti sejak fase grup.

BACA JUGA:

Usai pertandingan, Donnarumma mengakui kekalahan ini amat menyakitkan untuk Timnas Italia. Sebab, kiper Paris Saint-Germain (PSG) itu mengatakan, para pemain sudah berjuang keras dalam laga tersebut.

"Sungguh menyakitkan untuk tersingkir seperti ini, kami meminta maaf kepada semua orang. Mereka pantas mendapatkannya. Kami berjuang sepanjang pertandingan," kata Donnarumma dikutip dari laman resmi Euro 2024, Minggu (30/6/2024).