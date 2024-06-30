Timnas Italia Disingkirkan Swiss di 16 Besar Euro 2024, Permintaan Maaf Donnarumma Ditolak Suporter Gli Azzurri

Gianluigi Donnarumma dan para pemain Timnas Italia saat meminta maaf ke tribun penonton (Foto: Reuters)

KIPER Timnas Italia, Gianluigi Donnarumma memberikan gestur minta maaf ke arah suporter usai Gli Azzurri disingkirkan Swiss pada babak 16 besar Euro 2024. Namun, permintaan maaf itu ditolak para suporter yang terlihat masih sangat kecewa dengan hasil pertandingan.

Timnas Italia tersingkir dari babak 16 besar Euro 2024 usai dipermalukan Swiss 0-2 pada laga yang berlangsung di Olympiastadion, Berlin, Sabtu 29 Juni 2024 malam WIB. Usai pertandingan, para pemain Gli Azzurri yang dipimpin Donnarumma berjalan mengarah ke tribun penonton untuk meminta maaf asal hasil buruk tersebut.

"Kami hanya bisa meminta maaf kepada semua orang. Ini benar-benar menyakitkan. Kami tampil mengecewakan hari ini dan Swiss benar-benar layak untuk menang, sehingga tidak ada hal lain yang bisa dikatakan," tutur Donnarumma pada RAI Sport, dikutip dari Football Italia.

"Di babak pertama kami mudah kehilangan bola, kami membiarkan mereka punya banyak ruang, dan kami tidak melakukan pressing dengan layak."

"Kami kesulitan sepanjang laga. Saat akhir pertandingan ketika mereka memang bermain lebih dalam ke belakang sehingga kami bisa mengambil insiatif. Namun seharusnya kami melakukan hal itu di awal," kata kiper Paris Saint Germain ini.