SEPAKBOLA DUNIA

2 Negara yang Lolos Perempatfinal Euro 2024, Nomor 1 Bikin Kejutan Singkirkan Juara Bertahan!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |04:43 WIB
2 Negara yang Lolos Perempatfinal Euro 2024, Nomor 1 Bikin Kejutan Singkirkan Juara Bertahan!
Timnas Jerman lolos ke perempatfinal Euro 2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

2 negara yang lolos perempatfinal Euro 2024 menarik diulas. Salah satunya bikin kejutan karena berhasil menyingkirkan juara bertahan untuk bisa menggenggam tiket perempatfinal.

Ya, laga babak perempatfinal Euro 2024 sudah mulai digelar sejak kemarin malam. Sejumlah tim pun sukses meraih hasil manis, meski harus melewati laga yang dramatis.

Lantas, siapa saja tim itu? Berikut 2 negara yang lolos perempatfinal Euro 2024.

2. Jerman

Timnas Jerman

Salah satu negara yang lolos perempatfinal Euro 2024 adalah Jerman. Tuan rumah Euro 2024 ini memastikan diri lolos ke perempatfinal usai mengalahkan Denmark di laga babak 16 besar.

Duel seru tersaji dalam pertemuan Timnas Jerman vs Denmark yang digelar di Signal Iduna Park, Jerman, pada Minggu (30/6/2024) mulai pukul 02.00 WIB. Laga ini berjalan penuh drama.

Laga bahkan sempat dihentikan sementara karena cuaca buruk. Hujar deras disertai petir diketahui mengguyur stadion di pertengahan laga babak pertama. Setelah terhenti sejenak, laga pun akhirnya dilanjutkan karena cuaca yang mulai membaik.

Bukan hanya drama cuaca buruk, laga Jerman vs Denmark juga diwarnai dengan banyaknya gol yang dianulir wasit. Tetapi, Jerman pun akhirnya memastikan kemenangan dengan skor 2-0 berkat gol Kai Havertz (53’ P) dan juga Jamal Musiala (68’).

Hasil ini membawa Jerman lolos ke perempatfinal Euro 2024. Di babak berikutnya, mereka masih menanti lawannya, yakni pemenang duel Spanyol vs Georgia.



      
