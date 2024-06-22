Jadwal Siaran Langsung Timnas Turki vs Timnas Portugal di Euro 2024: Arda Guler Berpotensi Absen!

DORTMUND – Berikut jadwal siaran langsung Timnas Turki vs Timnas Portugal di Euro 2024. Duel di Stadion BVB, Dortmund, Jerman, Sabtu (22/6/2024) malam WIB, itu berpotensi tanpa Arda Guler.

Dalam laga ini, Turki tak diunggulkan untuk bisa mendapatkan kemenangan. Sebab, dalam lima laga terakhir Ay-Yıldızlılar hanya bisa mendapatkan satu kemenangan dan sisanya menelan kekalahan saat berhadapan dengan Portugal.

Kendati demikian, Turki sedang tampil apik di Euro 2024 usai mendapatkan kemenangan 3-1 atas Timnas Georgia. Mereka kini berada di puncak klasemen Grup F dengan nilai tiga dan unggul selisih gol dari Portugal.

Guler akan kembali menjadi sorotan. Selain menyumbangkan satu gol di laga sebelumnya, pemain Real Madrid itu juga sukses memecahkan rekor Cristiano Ronaldo sebagai pencetak gol termuda di Euro.

Pelatih Vincenzo Montella mengakui Arda memiliki persentase gol yang luar biasa. Sebab, dari tiga tembakannya mampu berbuah satu gol.

"Persentase mencetak golnya sangat mengesankan. Dia mencetak setidaknya satu gol dari setiap tiga tembakan," kata Montella dikutip dari laman resmi UEFA, Sabtu (22/6/2024).

Lebih lanjut, pria asal Italia itu mengatakan tidak sulit untuk memberikan arahan kepada pemain bertalenta seperti Arda. Namun, ia ingin pemainnya tersebut dalam kondisi 100 persen siap tampil menghadapi Portugal.