HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Turki vs Timnas Portugal di Euro 2024: Selecao das Quinas Pantang Tersandung

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |16:04 WIB
Link Live Streaming Timnas Turki vs Timnas Portugal di Euro 2024: <i>Selecao das Quinas</i> Pantang Tersandung
Timnas Portugal akan menghadapi Timnas Turki di Euro 2024 (Foto: Reuters/Karina Hessland)
A
A
A

DORTMUND – Link live streaming Timnas Turki vs Timnas Portugal di Euro 2024 akan dibahas di artikel ini. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion BVB, Dortmund, Jerman, Sabtu (22/6/2024) pukul 23.00 WIB.

Pelatih Timnas Portugal, Roberto Martinez, menyatakan timnya mewaspadai kekuatan Turki. Menurutnya, laga nanti malam tidak akan berjalan mudah.

Timnas Portugal

"Tidak ada pertandingan yang mudah, tapi ini akan berbeda (dibandingkan dengan pertandingan debut, red.)," kata Martinez dilansir dari Tuttomercato, Sabtu (22/6/2024).

Pelatih berusia 50 tahun itu mengatakan kekuatan Turki saat ini memang diperhitungan dalam gelaran pesta sepakbola Eropa. Ia nilai kehadiran pelatih Vincenzo Montella pun memberikan warna untuk tim tersebut.

"Turki adalah perpaduan yang luar biasa dari talenta-talenta muda," kata Martinez.

"Saya rasa perpaduan ini Anda menghadirkan banyak kualitas pada bola, dan pelatih juga memberi mereka struktur pertahanan yang sangat bagus dan kuat," katanya," tambah pria asal Spanyol itu.

Halaman:
1 2
      
