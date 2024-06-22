Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Perempuan Paling Cantik yang Berstatus WAGs di Euro 2024, Nomor 1 Tunangan Gelandang Italia!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |18:03 WIB
5 Perempuan Paling Cantik yang Berstatus WAGs di Euro 2024, Nomor 1 Tunangan Gelandang Italia!
Laura Celia Valk merupakan salah satu WAGs di Euro 2024 (Foto: Instagram/@lauraceliav)
A
A
A

BERIKUT lima perempuan paling cantik yang berstatus WAGs di Euro 2024 menarik untuk diulas. Kehadiran para wanita cantik ini menjadi hiburan tersendiri selama pagelaran tersebut.

Euro 2024 sudah memasuki matchday dua di masing-masing grup. Sudah ada dua kesebelasan yang berhasil memesan tempat di babak 16 besar.

Logo Piala Eropa 2024 (Foto: UEFA)

Namun, tidak lengkap rasanya mengulas Euro 2024 tanpa kehadiran WAGs atau pasangan pesepakbola. Lalu, siapa saja lima perempuan cantik tersebut? Simak ulasan berikut ini.

5 Perempuan Paling Cantik yang Berstatus WAGs di Euro 2024

5. Sophia Weber

Sophia Weber dan Kai Havertz (Foto: Instagram/@sophiaaemelia)

Perempuan cantik ini merupakan pasangan dari striker Timnas Jerman, Kai Havertz. Weber sudah menjalin hubungan kasih dengan sang pesepakbola sejak masih duduk di bangku sekolah.

Paras cantiknya bisa ditemui di stadion-stadion tempat Timnas Jerman berlaga. Sebab, Weber terhitung loyal menemani Havertz berlaga di mana pun!

4. Rose Bertram

Rose Bertram (Foto: Instagram/@rose_bertram)

Perempuan cantik ini disebut-sebut menjadi kekasih dari andalan Timnas Prancis, Kylian Mbappe. Bertram merupakan model yang berasal dari Belgia.

Namun, keduanya belum terbuka ke publik sebagai sepasang kekasih. Dukungan Bertram tentu dibutuhkan Mbappe selama Euro 2024.

Halaman:
1 2 3
      
