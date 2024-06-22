Adu Perbandingan Prediksi Superkomputer Opta dengan versi AI tentang Juara Euro 2024

ADU perbandingan prediksi superkomputer Opta dengan versi AI tentang juara Euro 2024 menarik untuk diulas. Sebab, prediksi-prediksi semacam ini selalu dinanti.

Ajang sepakbola antar negara-negara di Eropa, Euro 2024, tengah menjadi sorotan. Sebab, 24 tim terbaik di Benua Biru akan saling beradu untuk menjadi yang terbaik dari yang terbaik.

Di tengah berjalannya turnamen ini, beberapa pihak pun memberikan prediksinya. Namun bagi para ilmuwan, mereka tidak memprediksi secara kasat mata berdasarkan firasat saja. Akan tetapi, para ilmuwan menggunakan bantuan teknologi super canggih.

Salah satunya adalah dengan bantuan superkomputer Opta. Sebagai informasi, teknologi itu sudah sangat terkenal dengan keakuratannya dalam memprediksi juara di beberapa ajang sebelumnya dengan sangat akurat.

Analisis media ini didasarkan pada data masing-masing negara peserta Euro 2024 dengan melakukan hingga 100 kali simulasi. Data yang dipakai di antaranya adalah performa sebelum turnamen, performa setiap pemainnya, hingga riwayat pertandingan antar peserta.

Dengan analisis yang dilakukan, superkomputer Opta memprediksi jika Timnas Inggris yang akan keluar sebagai juara Euro 2024. Hasil analisis mereka menunjukan jika Inggris memiliki peluang hingga 48,2% untuk ke semifinal, 31,1% sampai final, dan 19,9% akan menjadi juara.

Di bawahnya, ada Timnas Prancis yang diprediksi 48,1% akan lolos ke semifinal, 30,4% mencapai final, dan 19,1% akan menjadi kampiun di Euro 2024. Semntara negara lain memili persentase yang jauh leih kecil seperti Timnas Jerman dengan 12,4%, Timnas Spanyol dengan 9,8%, dan Timnas Portugal dengan 9,2%.