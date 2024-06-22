4 Pemain Top Keturunan Indonesia yang Tampil di Euro 2024, Nomor 1 Bintang Timnas Belanda

SEBANYAK 4 pemain top keturunan Indonesia ikut tampil di EURO 2024. Hal ini menjadikan nama Indonesia semakin harum di kancah internasional.

Seperti diketahui, Indonesia telah mengalami masa penjajahan selama ratusan tahun lamanya. Sebab itu, ada banyak warga negara asing yang memiliki garis keturunan nusantara.

Salah satu negara yang paling banyak memiliki pemain berdarah Indonesia adalah Belanda Hal ini sangat wajar mengingat Belanda merupakan negara yang paling lama menjajah Indonesia di zaman dulu.

Selain itu, negeri kincir angin ini juga banyak menjadi tujuan para imigran dari Indonesia maupun Suriname yang memiliki kaitan dengan Indonesia. Oleh sebab itu, sangat normal ketika di skuad Timnas Belanda pada EURO 2024 ini ada beberapa pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia.

Berikut 4 pemain top keturunan Indonesia yang tampil di EURO 2024:

4. Nathan Ake





Bek Manchester City menjadi pemain keturunan Indonesia pertama yang tampil di EURO 2024 ini. Ake memiliki darah Indonesia dari garis keturunan sang ibu yang merupakan kelahiran Belanda.

Nathan Ake memulai karirnya di Belanda sebelum akhirnya hijrah ke akademi Chelsea pada 2011. Tampil cukup apik di Stamford Bridge, sang pemain kemudian diboyong ke Manchester City hingga bisa menembus skuad Van Oranje.