Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Timnas Belanda vs Prancis di Euro 2024: Alot, Skor Kacamata Masih Terjaga!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |02:50 WIB
Hasil Babak Pertama Timnas Belanda vs Prancis di Euro 2024: Alot, Skor Kacamata Masih Terjaga!
Laga Timnas Belanda vs Prancis di Euro 2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

HASIL babak pertama Timnas Belanda vs Prancis di Euro 2024 akan diulas dalam artikel ini. Duel ini berjalan begitu sengit sehingga skor kacamata alias 0-0 terus menghiasi papan skor.

Laga seru Timnas Belanda vs Prancis dalam matchday kedua Grup D digelar di Stadion Leipzig, Leipzig, Jerman, pada Sabtu (22/6/2024) pukul 02.00 WIB. Kedua tim sama-sama punya sederet peluang untuk mencetak gol, tetapi sayang gagal dimanfaatkan dengan baik.

Timnas Belanda vs Timnas Prancis

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Duel sengit langsung tersaji di awal laga. Kedua tim langsung jual beli serangan. Belanda memulai lebih dahulu lewat aksi Jeremie Frimpong yang bergerak cepat melesak ke pertahanan Prancis. Dia kemudian melepaskan tendangan keras yang sayangnya masih melenceng tipis dari gawang.

Prancis tak tinggal diam mendapati Belanda langsung leluasa menyerang di awal laga. Mereka bahkan nyaris membuka keunggulan pada menit ke-4.

Kala itu, Antoine Griezmann melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang berhasil membuat bola melambung ke gawang Belanda. Tetapi sayang, bola masih bisa ditepis kiper Bart Verbruggen hingga tak berbuah gol.

Duel berjalan lebih sengit setelah itu. Gawang Prancis nyaris kebobolan lagi andai Mike Maignan tak melakukan penyelamatan ciamik. Sebab, bola tendangan keras Cody Gakpo mengarah tepat ke gawang Les Bleus.

Jelang akhir laga, Prancis makin intens menyerang gawang Belanda. Tetapi, usaha demi usaha gagal berbuah manis, termasuk dua tendangan bebas dari luar kotak penalti yang dilancarkan Antoine Griezmann. Skor 0-0 pun terus terjaga hingga akhir laga babak pertama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/51/3098795/kaleidoskop-2024-superioritas-timnas-spanyol-di-euro-2024-sabet-gelar-juara-hingga-pecahkan-sederet-rekor-gila-VAcAsXNwfl.jpg
Kaleidoskop 2024: Superioritas Timnas Spanyol di Euro 2024, Sabet Gelar Juara hingga Pecahkan Sederet Rekor Gila!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/51/3036389/sikap-cristiano-ronaldo-lagi-lagi-jadi-bahan-perbandingan-dengan-lionel-messi-kena-serang-Glun8ZFebC.jpg
Sikap Cristiano Ronaldo Lagi-Lagi Jadi Bahan Perbandingan dengan Lionel Messi, Kena Serang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3036086/meriah-nonton-bareng-final-piala-eropa-spanyol-vs-inggris-bersama-vision-myrepublic-dvAZ8AlVJb.jpg
Meriah! Nonton Bareng Final Piala Eropa Spanyol vs Inggris Bersama Vision+ & MyRepublic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3035879/rodri-ramal-cole-palmer-bakal-jadi-pemain-top-dLCwmAilaG.JPG
Rodri Ramal Cole Palmer Bakal Jadi Pemain Top
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/31/51/1661547/bwf-proteksi-ranking-gregoria-mariska-selama-satu-tahun-qyu.webp
BWF Proteksi Ranking Gregoria Mariska Selama Satu Tahun
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/31/striker_al_ahli_ivan_toney_foto_ig_at_ivantoney1.jpg
Liverpool Siapkan Gebrakan Januari, Striker Bergaji Rp12,11 Miliar Per Pekan Dibidik
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement