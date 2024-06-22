Hasil Babak Pertama Timnas Belanda vs Prancis di Euro 2024: Alot, Skor Kacamata Masih Terjaga!

HASIL babak pertama Timnas Belanda vs Prancis di Euro 2024 akan diulas dalam artikel ini. Duel ini berjalan begitu sengit sehingga skor kacamata alias 0-0 terus menghiasi papan skor.

Laga seru Timnas Belanda vs Prancis dalam matchday kedua Grup D digelar di Stadion Leipzig, Leipzig, Jerman, pada Sabtu (22/6/2024) pukul 02.00 WIB. Kedua tim sama-sama punya sederet peluang untuk mencetak gol, tetapi sayang gagal dimanfaatkan dengan baik.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Duel sengit langsung tersaji di awal laga. Kedua tim langsung jual beli serangan. Belanda memulai lebih dahulu lewat aksi Jeremie Frimpong yang bergerak cepat melesak ke pertahanan Prancis. Dia kemudian melepaskan tendangan keras yang sayangnya masih melenceng tipis dari gawang.

Prancis tak tinggal diam mendapati Belanda langsung leluasa menyerang di awal laga. Mereka bahkan nyaris membuka keunggulan pada menit ke-4.

Kala itu, Antoine Griezmann melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang berhasil membuat bola melambung ke gawang Belanda. Tetapi sayang, bola masih bisa ditepis kiper Bart Verbruggen hingga tak berbuah gol.

Duel berjalan lebih sengit setelah itu. Gawang Prancis nyaris kebobolan lagi andai Mike Maignan tak melakukan penyelamatan ciamik. Sebab, bola tendangan keras Cody Gakpo mengarah tepat ke gawang Les Bleus.

Jelang akhir laga, Prancis makin intens menyerang gawang Belanda. Tetapi, usaha demi usaha gagal berbuah manis, termasuk dua tendangan bebas dari luar kotak penalti yang dilancarkan Antoine Griezmann. Skor 0-0 pun terus terjaga hingga akhir laga babak pertama.