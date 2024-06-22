Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Belanda vs Timnas Prancis di Euro 2024: Berebut Tiket 16 Besar, Klik di Sini!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |00:38 WIB
Link Live Streaming Timnas Belanda vs Timnas Prancis di Euro 2024: Berebut Tiket 16 Besar, Klik di Sini!
Kylian Mbappe kala membela Timnas Prancis. (Foto: Reuters)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Belanda vs Timnas Prancis di Euro 2024 akan diulas dalam artikel ini. Laga yang dipastikan berjalan seru dan menarik karena kedua tim memperbeutkan tiket 16 besar ini dapat disaksikan di Vision+.

Ya, dua tim top Eropa, Timnas Belanda dan Timnas Prancis, akan saling berhadapan dalam matchday kedua Grup D Euro 2024. Laga itu akan digelar di Stadion Leipzig, pada Sabtu (22/6/2024) pukul 02.00 WIB.

Timnas Belanda

Laga ini akan berjalan seru dan sengit karena tim pemenang dalam pertandingan tersebut bisa memastikan diri lolos ke 16 besar. Pasalnya, Belanda dan Austria sama-sama sudah mengemas 3 poin saat ini.

Prancis sendiri ada di puncak klasemen dengan raihan 3 poin. Sementara Belanda, mereka mengekor di posisi kedua.

Tetapi, laga dipastikan takkan berjalan mudah, apalagi untuk Belanda. Timnas Belanda diketahui kalah dua kali dari Prancis pada babak kualifikasi Euro 2024. De Oranje -julukan Timnas Belanda- juga kalah dari Prancis jika menilik statistik pertemuan di semua kompetisi.

