HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-16 Bantai 3-0 Singapura U-16, Erick Thohir Tegaskan Tak Ada Pemain Titipan

Romensy August , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |02:27 WIB
Timnas Indonesia U-16 Bantai 3-0 Singapura U-16, Erick Thohir Tegaskan Tak Ada Pemain Titipan
Erick Thohir kala menyaksikan laga Timnas Indonesia U-16. (Foto: PSSI)
A
A
A

SOLO – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, angkat bicara soal isu pemain titipan di skuad Timnas Indonesia U-16 untuk berlaga di Piala AFF U-16 2024. Dia dengan tegas memastikan tak ada pemain titipan di skuad Timnas Indonesia U-16.

Timnas Indonesia U-16 sendiri diketahui baru saja membuka perjalanan dengan manis di Piala AFF U-16 2024. Berlaga di Stadion Manahan, Solo, Jumat 21 Juni 2024 malam WIB, skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-16- sukses membantai Singapura U-16 dengan skor 3-0.

Timnas Indonesia U-16

"Di bawah kepemimpinan saya, tidak ada pemain titipan senior, putra-putri junior. Kami ingin memberikan yang terbaik," tutur Erick Thohir, di Hotel Alila Solo, Jumat 21 Juni 2024.

Erick Thohir menegaskan bahwa aturan tersebut juga berlaku untuk pemain diaspora, non diaspora dan naturalisasi. Dia memastikan tak pilih kasih dalam menentukan pemain yang akan berlaga di sebuah pertandingan.

"Tidak pilih kasih, mereka dipilih dari semuanya yang terbaik memastikan tidak ada pemain titip sama titip," tegas Erick Thohir.

Isu pemain titipan di dalam skuad Timnas Indonesia U-16 sebelumnya diembuskan pengamat sepakbola Tommy Welly atau Towel. Pemain yang disinyalir itu adalah Fardan Ary Setyawan.

