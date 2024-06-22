Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Fabio Azka Irawan Titisan Pratama Arhan Banjir Pujian Usai Tunjukkan Taring Bersama Timnas Indonesia U-16, Netizen: Emang Keren!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |01:47 WIB
Fabio Azka Irawan Titisan Pratama Arhan Banjir Pujian Usai Tunjukkan Taring Bersama Timnas Indonesia U-16, Netizen: Emang Keren!
Fabio Azka Irawan kala membela Timnas Indonesia U-16. (Foto: PSSI)
A
A
A

FABIO Azka Irawan banjir pujian usai tunjukkan taring bersama Timnas Indonesia U-16. Netizen beramai-ramai memuji penampilan Fabio Azka Irawan hingga menyebutnya sebagai titisan Pratama Arhan.

Ya, satu nama menarik muncul di gelaran Piala AFF U-16 2024 saat Timnas Indonesia U-16 menghajar Singapura U-16 dengan skor telak 3-0, Jumat 21 Juni 2024. Fabio Azka, jebolan tim Elite Pro Academy (EPA) Persija Jakarta, menarik perhatian lantaran memiliki kemampuan lemparan jauh serupa Pratama Arhan.

Fabio Azka Irawan

Talenta Fabio tampak pada gol pembuka Timnas Indonesia U-16 di menit ke-40. Lemparan jauh Fabio menjadi dalang atas terciptanya gol yang dicetak Mierza Firjatullah.

Mierza menanduk bola hasil lemparan ke dalam Fabio. Tim besutan Nova Arianto pun berhasil unggul 1-0 di babak pertama.

Dua gol lain Timnas Indonesia U-16 dicetak penalti Evandra Florasta di menit ke-57 dan Fandi Alberto di menit ke-86. Dari tiga gol tersebut, gol lemparan jauh ala Arhan menjadi sorotan di media sosial.

Tak jarang akun sepakbola di media sosial memperbincangkan talenta potensial yang satu ini. Warganet pun terkesima dengan pesona yang ditampilkan Fabio.

“Fabio Azka ini emang keren, bisa jadi calon penerus Pratama Arhan. Gol Mierza Firjatullah juga oke, semangat terus untuk skuad Garuda Muda,” tulis akun @irfanmbappe di X.

Halaman:
1 2
      
