HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-16 vs Singapura U-16 di Piala AFF U-16 2024: Langsung Menang Telak?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |08:59 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-16 vs Singapura U-16 di Piala AFF U-16 2024: Langsung Menang Telak?
Berikut jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U-16 vs Singapura U-16 di Piala AFF U-16 2024. (Foto: PSSI)
JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-16 vs Singapura U-16 di matchday pertama Grup A Piala AFF U-16 2024 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia U-16 akan mengawali kiprah mereka di Piala AFF U-16 2024 dengan menjamu Singapura U-16 di Stadion Manahan Solo, Jumat 21 Juni 2024 pukul 19.30 WIB.

Pelatih Timnas Indonesia U-16, Nova Arianto, sudah mengumumkan 23 pemain Timnas Indonesia U-23 pada Selasa 18 Juni 2024. Dari 23 pemain yang dibawa, dua pemain di antaranya merupakan pemain Keturunan.

Timnas Indonesia U-16 siap tempur di Piala AFF U-16 2024. (Foto: PSSI)

(Timnas Indonesia U-16 siap tempur di Piala AFF U-16 2024. (Foto: PSSI)

Dua pemain yang dimaksud adalah Matthew Baker (Melbourne City) dan Lucas Raphael (De Anza Force). Matthe Baker dapat bermain di banyak posisi mulai dari fullback hingga Gelandang.

Sementara itu, Lucas Raphael dapat bermain di seluruh posisi di lini tengah. Jika ditempa dengan benar, dua pemain di atas maupun personel Timnas Indonesia U-16 lain berpotensi menjadi pemain andalan Timnas Indonesia senior suatu hari nanti.

Sekarang yang jadi pertanyaan, seberapa besar peluang Timnas Indonesia U-16 mempertahankan gelar Piala AFF U-16 2024? Peluang itu sangat besar.

Selain karena bermain di kandang sendiri, para pemain Timnas Indonesia U-16 sudah berlatih bersama dalam dua bulan terakhir. Melihat calon lawan di fase grup, langkah skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-16- melaju ke babak semifinal sangatlah besar.

1 2
      
