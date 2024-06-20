Darius Sinathrya Beri Semangat Putranya yang Gagal Tembus Skuad Timnas Indonesia U-16 untuk Piala AFF U-16 2024

SOLO - Impian aktor Darius Sinathrya melihat putranya, Diego Andres membela Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-16 di Piala AFF U-16 2024 terpaksa tak bisa terwujud. Meski begitu, Darius tetap memberikan semangat kepada Diego dan harapannya di lain kesempatan berpeluang membela Timnas Indonesia.

Darius Sinathrya mengatakan sangat senang anaknya sudah terlibat dalam pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-16. Dia pun meminta sang anak jangan berkecil hati meskipun belum masuk dalam 23 pemain untuk Piala AFF U-16.

"Ini bukanlah akhir dek. Semalam Diego bersama dua orang temannya, diberi kabar harus meninggalkan tim karena tidak masuk dalam daftar 23 pemain yang akan berlaga di AFF U-16," tulis Darius di Instagram pribadinya @dairus_sinathrya, Rabu (19/6/2024).

"Sebuah perjalanan dan pengalaman berharga untuk Diego bisa mendapat kesempatan seleksi dan lanjut dengan program TC selama hampir 2 bulan ini, berlatih bersama talenta-talenta muda terbaik dengan program yang sangat intens," tambahnya.

Dia mengatakan Diego harus terus mengembangkan kemampuan bermain bolanya. Sebab, usia pemain itu masih muda dan masih banyak peluang untuk dapat membela Timnas Indonesia.

“Perjalanan Diego bersama timnas u-16 di AFF mungkin berakhir, namun perjalanan karir sepakbola Diego masih membentang panjang, hanya satu pilihan, terus berlatih menempa diri untuk jadi lebih baik dan lebih baik lagi!