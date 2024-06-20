Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Darius Sinathrya Beri Semangat Putranya yang Gagal Tembus Skuad Timnas Indonesia U-16 untuk Piala AFF U-16 2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |03:46 WIB
Darius Sinathrya Beri Semangat Putranya yang Gagal Tembus Skuad Timnas Indonesia U-16 untuk Piala AFF U-16 2024
Putra Darius Sinathrya, Diego Andres ikut seleksi Timnas Indoneia U-16 untuk Piala AFF U-16 2024. (Foto: Instagram/darius_sinathrya)
A
A
A

SOLO - Impian aktor Darius Sinathrya melihat putranya, Diego Andres membela Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-16 di Piala AFF U-16 2024 terpaksa tak bisa terwujud. Meski begitu, Darius tetap memberikan semangat kepada Diego dan harapannya di lain kesempatan berpeluang membela Timnas Indonesia.

Darius Sinathrya mengatakan sangat senang anaknya sudah terlibat dalam pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-16. Dia pun meminta sang anak jangan berkecil hati meskipun belum masuk dalam 23 pemain untuk Piala AFF U-16.

"Ini bukanlah akhir dek. Semalam Diego bersama dua orang temannya, diberi kabar harus meninggalkan tim karena tidak masuk dalam daftar 23 pemain yang akan berlaga di AFF U-16," tulis Darius di Instagram pribadinya @dairus_sinathrya, Rabu (19/6/2024).

"Sebuah perjalanan dan pengalaman berharga untuk Diego bisa mendapat kesempatan seleksi dan lanjut dengan program TC selama hampir 2 bulan ini, berlatih bersama talenta-talenta muda terbaik dengan program yang sangat intens," tambahnya.

Diego Darius

Dia mengatakan Diego harus terus mengembangkan kemampuan bermain bolanya. Sebab, usia pemain itu masih muda dan masih banyak peluang untuk dapat membela Timnas Indonesia.

“Perjalanan Diego bersama timnas u-16 di AFF mungkin berakhir, namun perjalanan karir sepakbola Diego masih membentang panjang, hanya satu pilihan, terus berlatih menempa diri untuk jadi lebih baik dan lebih baik lagi!

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/03/51/3128117/timnas_indonesia-f4oQ_large.jpg
4 Pemain Timnas Indonesia yang Berpotensi Jadi Pengangguran di Tahun 2025, Nomor 1 Bek Andalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/12/51/3094785/masyarakat-indonesia-soroti-pemain-timnas-laos-yang-antusias-makan-prasmanan-di-hotel-mewah-jelang-lawan-timnas-indonesia-REbr1hGhKu.jpg
Masyarakat Indonesia Soroti Pemain Timnas Laos yang Antusias Makan Prasmanan di Hotel Mewah Jelang Lawan Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/51/3059747/5-negara-yang-bikin-kejutan-di-matchday-pertama-babak-ketiga-kualifikasi-piala-dunia-2026-nomor-1-timnas-indonesia-BLQVmrFqhT.jpg
5 Negara yang Bikin Kejutan di Matchday Pertama Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/51/3054381/gagal-menang-lawan-timnas-indonesia-media-vietnam-alihkan-fokus-waktunya-balas-dendam-ke-thailand-YNPxc03SqU.jpg
Gagal Menang Lawan Timnas Indonesia, Media Vietnam Alihkan Fokus: Waktunya Balas Dendam ke Thailand!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/29/51/1660929/pengprov-lemkari-bali-dikukuhkan-700-karateka-bali-ikuti-gashuku-provinsi-xhn.webp
Pengprov Lemkari Bali Dikukuhkan, 700 Karateka Bali Ikuti Gashuku Provinsi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/30/timnas_futsal_indonesia_u_19_vs_thailand.jpg
Gagal Juara di AFF Futsal U-19 2025, Reaksi Pelatih Timnas Futsal Indonesia Ini Bikin Optimistis!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement