Segrup dengan Timnas Indonesia U-16, Filipina Bawa 4 Pemain Abroad untuk Piala AFF U-16 2024

FEDERASI Sepakbola Filipina (PFF) resmi mengumumkan 23 pemain untuk membela Timnas Filipina U-16 tampil di Piala AFF U-16 2024. Bakal hadapi Timnas Indonesia U-16, Filipina membawa 4 pemain abroad untuk mentas di Piala AFF U-16 2024.

Sebagaimana diketahui, Piala AFF U-16 2024 akan segera bergulir. Tepatnya, ajang itu akan dihelat di Stadion Manahan dan Stadion Sriwedari, Solo, Jawa Tengah, pada 21 Juni hingga 4 Juli 2024.

Filipina sendiri tergabung di Grup A bersama Laos, Filipina, Singapura, dan tuan rumah Timnas Indonesia U-16. Dalam ajang ini, Filipina sendiri tak diunggulkan untuk bisa menjadi juara.

Bukan tanpa sebab, Filipina belum pernah menjadi juara di Piala AFF U-16. Pada Piala AFF U-16 2022, Filipina bahkan gagal melewati fase grup.

Tetapi, pada Piala AFF U-16 2024, PFF pun tampak serius untuk bisa bersaing dengan tim-tim lain di Asia Tenggara. Yuki Matsuda selaku pelatih Timnas Filipina U-16 pun melakukan seleksi yang diikuti oleh 1.100 pemain.

Selama sebulan menggelar pemusatan latihan (TC), Yuki Matsuda pun mendapatkan 33 pemain potensial. Namun, jumlah tersebut berkurang dan hanya memilih 23 pemain untuk mewakili Filipina di Piala AFF U-16 2024.