Update Ranking FIFA Hari Ini, Kamis 20 Juni 2024: Timnas Indonesia Naik Peringkat Lagi, Jerman Melesat 3 Posisi!!

Timnas Indonesia naik ke peringkat 133 dunia di ranking FIFA Juni 2024. (Foto: PSSI)

UPDATE ranking FIFA hari ini, Kamis (20/6/2024) akan diulas Okezone. FIFA akan mengumumkan ranking FIFA Juni 2024 secara resmi pada sore ini.

Berdasarkan perhitungan dari laman football-ranking.com, sejatinya sudah diketahui bagaimana bocoran penampakan ranking FIFA Juni 2024. Timnas Indonesia akan naik satu posisi di ranking FIFA Juni 2024, tepatnya dari peringkat 134 ke 133 dunia.

Di FIFA Matchday Juni 2024, Timnas Indonesia mendapatkan tambahan sekira enam poin di ranking FIFA, hasil kemenangan 2-0 atas Filipina serta tumbang 0-2 dari Irak di dua laga pamungkas Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Naiknya posisi Timnas Indonesia juga dibantu hasil buruk Kepulauan Solomon yang sebelum FIFA Matchday Juni 2024 dimulai menempati peringkat 132 dunia. Wakil Oseania ini harus rela turun enam posisi dari peringkat 132 ke 138 dunia karena kalah di dua laga OFC Nations Cup 2024, yakni tumbang 0-1 dari Vanuatu dan dihancurkan Selandia Baru 0-3.

Harapannya, perbaikan posisi yang dialami Timnas Indonesia memberikan motivasi tambahan kepada skuad asuhan Shin Tae-yong untuk menatap optimistis laga-laga ke depan. Terdekat, Timnas Indonesia akan menjalani babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai September 2024.

Selain Timnas Indonesia, Jerman juga melesat posisinya di ranking FIFA. Kemenangan 2-0 atas Hungaria dini hari tadi meroketkan posisi skuad asuhan Julian Nagelsmann.