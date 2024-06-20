Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Update Ranking FIFA Hari Ini, Kamis 20 Juni 2024: Timnas Indonesia Naik Peringkat Lagi, Jerman Melesat 3 Posisi!!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |06:12 WIB
Update Ranking FIFA Hari Ini, Kamis 20 Juni 2024: Timnas Indonesia Naik Peringkat Lagi, Jerman Melesat 3 Posisi!!
Timnas Indonesia naik ke peringkat 133 dunia di ranking FIFA Juni 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

UPDATE ranking FIFA hari ini, Kamis (20/6/2024) akan diulas Okezone. FIFA akan mengumumkan ranking FIFA Juni 2024 secara resmi pada sore ini.

Berdasarkan perhitungan dari laman football-ranking.com, sejatinya sudah diketahui bagaimana bocoran penampakan ranking FIFA Juni 2024. Timnas Indonesia akan naik satu posisi di ranking FIFA Juni 2024, tepatnya dari peringkat 134 ke 133 dunia.

Timnas Indonesia naik ke peringkat 133 dunia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Di FIFA Matchday Juni 2024, Timnas Indonesia mendapatkan tambahan sekira enam poin di ranking FIFA, hasil kemenangan 2-0 atas Filipina serta tumbang 0-2 dari Irak di dua laga pamungkas Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Naiknya posisi Timnas Indonesia juga dibantu hasil buruk Kepulauan Solomon yang sebelum FIFA Matchday Juni 2024 dimulai menempati peringkat 132 dunia. Wakil Oseania ini harus rela turun enam posisi dari peringkat 132 ke 138 dunia karena kalah di dua laga OFC Nations Cup 2024, yakni tumbang 0-1 dari Vanuatu dan dihancurkan Selandia Baru 0-3.

Harapannya, perbaikan posisi yang dialami Timnas Indonesia memberikan motivasi tambahan kepada skuad asuhan Shin Tae-yong untuk menatap optimistis laga-laga ke depan. Terdekat, Timnas Indonesia akan menjalani babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai September 2024.

Selain Timnas Indonesia, Jerman juga melesat posisinya di ranking FIFA. Kemenangan 2-0 atas Hungaria dini hari tadi meroketkan posisi skuad asuhan Julian Nagelsmann.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192448/john_herdman_dan_patrick_kluivert-jRs9_large.jpg
Adu Gaji Calon Pelatih Timnas Indonesia John Herdman dengan Patrick Kluivert, bak Bumi dan Langit?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192394/john_herdman_bisa_memanggil_sejumlah_pemain_naturalisasi_tambahan_ke_timnas_indonesia-6FyG_large.jpg
5 Pemain Keturunan yang Layak Dinaturalisasi jika John Herdman Latih Timnas Indonesia, Nomor 1 Eksis dI Premier League!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192385/john_herdman_calon_kuat_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_fifacom-u4tv_large.jpg
Ini Pemain Pertama yang Dinaturalisasi John Herdman sebagai Pelatih Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192371/patrick_kluivert_tak_lagi_melatih_timnas_indonesia-BUz3_large.jpg
2 Bulan Setelah Dipecat Timnas Indonesia, Patrick Kluivert Dapat Penilaian dari Ole Romeny
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/29/11/1661087/timnas-futsal-indonesia-juara-piala-aff-u16-2025-usai-bungkam-thailand-43-cgy.webp
Timnas Futsal Indonesia Juara Piala AFF U-16 2025 usai Bungkam Thailand 4-3
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/01/31/pelatih_timnas_futsal_indonesia_hector_souto.jpg
Komentar Tegas Hector Souto usai Timnas Futsal Indonesia U-16 Juara Piala AFF 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement