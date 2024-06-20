Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Timnas Skotlandia vs Swiss di Euro 2024: Berlangsung Sengit, Skor Sama Kuat 1-1

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |03:01 WIB
Hasil Babak Pertama Timnas Skotlandia vs Swiss di Euro 2024: Berlangsung Sengit, Skor Sama Kuat 1-1
Timnas Skotlandia tahan Swiss 1-1 di babak pertama. (Foto: Reuters)
A
A
A

KOLN – Hasil babak pertama antara Timnas Skotlandia vs Swiss di Euro 2024 berakhir sama kuat 1-1. Laga matchday kedua Grup A 2024 tersebut berlangsung Stadion RheinEnergie, Koln, Jerman, pada Kamis (20/6/2024) dini hari WIB.

Skotlandia menjadi tim yang pertama unggul. Mereka bisa memimpin ketika Scott McTominay menciptakan gol ketika laga baru berjalan 13 menit.

Pemain Manchester United itu mencatatkan namanya di papan skor usai meneruskan umpan cantik dari Callum McGregor. Sayangnya, skor 1-0 itu tak bertahan lama.

Sebab pada menit 26, Swiss berhasil menyamakan kedudukan lewat aksi Xherdan Shaqiri. Skor 1-1 pun bertahan hingga babak pertama berakhir.

Timnas Skotlandia vs Swiss

Bila melihat statistik di babak pertama, kedua tim bisa dikatakan sama kuat. Penguasaan bolanya saja nyaris 50:50.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/51/3098795/kaleidoskop-2024-superioritas-timnas-spanyol-di-euro-2024-sabet-gelar-juara-hingga-pecahkan-sederet-rekor-gila-VAcAsXNwfl.jpg
Kaleidoskop 2024: Superioritas Timnas Spanyol di Euro 2024, Sabet Gelar Juara hingga Pecahkan Sederet Rekor Gila!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/51/3036389/sikap-cristiano-ronaldo-lagi-lagi-jadi-bahan-perbandingan-dengan-lionel-messi-kena-serang-Glun8ZFebC.jpg
Sikap Cristiano Ronaldo Lagi-Lagi Jadi Bahan Perbandingan dengan Lionel Messi, Kena Serang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3036086/meriah-nonton-bareng-final-piala-eropa-spanyol-vs-inggris-bersama-vision-myrepublic-dvAZ8AlVJb.jpg
Meriah! Nonton Bareng Final Piala Eropa Spanyol vs Inggris Bersama Vision+ & MyRepublic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3035879/rodri-ramal-cole-palmer-bakal-jadi-pemain-top-dLCwmAilaG.JPG
Rodri Ramal Cole Palmer Bakal Jadi Pemain Top
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/29/11/1661097/25-pemain-masuk-long-list-garuda-calling-langkah-awal-menuju-afc-futsal-asian-cup-2026-cmt.webp
25 Pemain Masuk Long List Garuda Calling, Langkah Awal Menuju AFC Futsal Asian Cup 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/30/timnas_futsal_indonesia_u_19_vs_thailand.jpg
Gagal Juara di AFF Futsal U-19 2025, Reaksi Pelatih Timnas Futsal Indonesia Ini Bikin Optimistis!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement