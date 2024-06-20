Hasil Babak Pertama Timnas Skotlandia vs Swiss di Euro 2024: Berlangsung Sengit, Skor Sama Kuat 1-1

KOLN – Hasil babak pertama antara Timnas Skotlandia vs Swiss di Euro 2024 berakhir sama kuat 1-1. Laga matchday kedua Grup A 2024 tersebut berlangsung Stadion RheinEnergie, Koln, Jerman, pada Kamis (20/6/2024) dini hari WIB.

Skotlandia menjadi tim yang pertama unggul. Mereka bisa memimpin ketika Scott McTominay menciptakan gol ketika laga baru berjalan 13 menit.

Pemain Manchester United itu mencatatkan namanya di papan skor usai meneruskan umpan cantik dari Callum McGregor. Sayangnya, skor 1-0 itu tak bertahan lama.

Sebab pada menit 26, Swiss berhasil menyamakan kedudukan lewat aksi Xherdan Shaqiri. Skor 1-1 pun bertahan hingga babak pertama berakhir.

Bila melihat statistik di babak pertama, kedua tim bisa dikatakan sama kuat. Penguasaan bolanya saja nyaris 50:50.