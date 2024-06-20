Link Live Streaming Timnas Skotlandia vs Swiss di Euro 2024, Klik di Sini!

LINK live streaming Timnas Skotlandia vs Swiss di Euro 2024 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga yang dimainkan di Stadion RheinEnergie, Koln, Jerman, pada Kamis (20/6/2024) pukul 02.00 WIB tersebut merupakan matchday kedua Grup A Euro 2024.

Pada matchday pertamanya, Skotlandia babak belur dihancurkan tim tuan rumah Timnas Jerman dengan skor telak 1-5. Tentu hasil itu membuat pasukan Tartan –julukan Timnas Skotlandia– bakal mengamuk saat melawan Swiss.

Swiss sendiri meraih hasil positif di matchday pertama Grup A Euro 2024. Berjumpa Hungaria, tim berjuluk Nati itu menang 3-1.

Bila melihat hasil matchday pertama itu, maka tekanan jelas ada di sisi Skotlandia. Sebab mereka wajib menang jika ingin menjaga kans lolos ke babak 16 besar.

Menanggapi tekanan itu, kapten Timnas Skotlandia, Andrew Robertson memastikan timnya masih optimis bisa lolos dari fase grup.

“Kami masih memiliki dua pertandingan tersisa di tiga laga fase grup. Anda belum selesai setelah pertandingan pertama, itu sudah pasti,” jelas Robertson, melansir dari laman resmi UEFA, Kamis (20/6/2024).

“Itu (kekalahan dari Jerman) tidak bagus dan menyakitkan selama 24 jam, tapi kemudian kami menyudahi perasaan sedih itu karena jika Anda terus memikirkannya terlalu lama, Anda tidak bisa bergerak maju, dan itulah yang harus kami lakukan,” tambah pemain Liverpool tersebut.