Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Susunan Pemain Timnas Jerman vs Hungaria di Euro 2024: Demi 3 Poin, Der Panzer Turunkan Kekuatan Terbaik!

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |23:07 WIB
Susunan Pemain Timnas Jerman vs Hungaria di Euro 2024: Demi 3 Poin, <i>Der Panzer</i> Turunkan Kekuatan Terbaik!
Timnas Jerman siap hadapi Hungaria di Euro 2024. (Foto: UEFA)
A
A
A

STUTTGART – Susunan pemain Tim Nasional (Timnas) Jerman vs Hungaria di Euro 2024 telah diumunkan. Terlihat pelatih Timnas Jerman, Julian Nagelsmann tetap menurunkan kekuatan terbaiknya demi bisa mengamankan tga poin dari matchday kedua Grup A Euro 2024.

Ya, Timnas Jerman akan berhadapan dengan Hungaria dalam lanjutan Grup A Euro 2024. Pertandingan itu akan berlangsung di Stuttgart Arena, Stuttgart, Jerman pada Rabu (19/6/2024) pukul 23.00 WIB.

Pada laga kali ini, Timnas Jerman samasekali tidak melakukan perubahan dalam susunan pemain. Pelatih Julian Nagelsmann menurunkan kesebelasan yang sama seperti saat menggulung Skotlandia (5-1) di laga sebelumnya.

Manuel Neuer sebagai tembok pertahanan terakhir akan ditemani Joshua Kimmich, Antonio Rudiger, Jonathan Tah, dan Maximilian Mittelstadt. Kemudian, lini tengah masih mengandalkan Robert Andrich, dan Toni Kroos.

Timnas Jerman vs Hungaria

Lini serang masih diisi oleh Jamal Musiala, Ilkay Gundogan, Florian Wirtz, dan ujung tombak Kai Havertz. Der Panzer -julukan Timnas Jerman- juga masih memainkan skema 4-2-3-1 sama seperti pertandingan sebelumnya.

Sementara, Timnas Hungaria sedikit melakukan perubahan ketimbang pertandingan sebelumnya. Attila Viola yang sebelumnya bertugas di lini tengah kini diturunkan menjadi pemain bertahan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/51/3098795/kaleidoskop-2024-superioritas-timnas-spanyol-di-euro-2024-sabet-gelar-juara-hingga-pecahkan-sederet-rekor-gila-VAcAsXNwfl.jpg
Kaleidoskop 2024: Superioritas Timnas Spanyol di Euro 2024, Sabet Gelar Juara hingga Pecahkan Sederet Rekor Gila!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/51/3036389/sikap-cristiano-ronaldo-lagi-lagi-jadi-bahan-perbandingan-dengan-lionel-messi-kena-serang-Glun8ZFebC.jpg
Sikap Cristiano Ronaldo Lagi-Lagi Jadi Bahan Perbandingan dengan Lionel Messi, Kena Serang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3036086/meriah-nonton-bareng-final-piala-eropa-spanyol-vs-inggris-bersama-vision-myrepublic-dvAZ8AlVJb.jpg
Meriah! Nonton Bareng Final Piala Eropa Spanyol vs Inggris Bersama Vision+ & MyRepublic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3035879/rodri-ramal-cole-palmer-bakal-jadi-pemain-top-dLCwmAilaG.JPG
Rodri Ramal Cole Palmer Bakal Jadi Pemain Top
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/29/50/1660953/ko-dari-anthony-joshua-jake-paul-dinilai-masih-jadi-penantang-gelar-dunia-urq.webp
KO dari Anthony Joshua, Jake Paul Dinilai Masih Jadi Penantang Gelar Dunia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/29/bazoumana_toure.jpg
Lupakan Antoine Semenyo, MU Bidik Wonderkid Rp887,5 Miliar dari Bundesliga
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement