Susunan Pemain Timnas Jerman vs Hungaria di Euro 2024: Demi 3 Poin, Der Panzer Turunkan Kekuatan Terbaik!

STUTTGART – Susunan pemain Tim Nasional (Timnas) Jerman vs Hungaria di Euro 2024 telah diumunkan. Terlihat pelatih Timnas Jerman, Julian Nagelsmann tetap menurunkan kekuatan terbaiknya demi bisa mengamankan tga poin dari matchday kedua Grup A Euro 2024.

Ya, Timnas Jerman akan berhadapan dengan Hungaria dalam lanjutan Grup A Euro 2024. Pertandingan itu akan berlangsung di Stuttgart Arena, Stuttgart, Jerman pada Rabu (19/6/2024) pukul 23.00 WIB.

Pada laga kali ini, Timnas Jerman samasekali tidak melakukan perubahan dalam susunan pemain. Pelatih Julian Nagelsmann menurunkan kesebelasan yang sama seperti saat menggulung Skotlandia (5-1) di laga sebelumnya.

Manuel Neuer sebagai tembok pertahanan terakhir akan ditemani Joshua Kimmich, Antonio Rudiger, Jonathan Tah, dan Maximilian Mittelstadt. Kemudian, lini tengah masih mengandalkan Robert Andrich, dan Toni Kroos.

Lini serang masih diisi oleh Jamal Musiala, Ilkay Gundogan, Florian Wirtz, dan ujung tombak Kai Havertz. Der Panzer -julukan Timnas Jerman- juga masih memainkan skema 4-2-3-1 sama seperti pertandingan sebelumnya.

Sementara, Timnas Hungaria sedikit melakukan perubahan ketimbang pertandingan sebelumnya. Attila Viola yang sebelumnya bertugas di lini tengah kini diturunkan menjadi pemain bertahan.