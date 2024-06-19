Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Naturalisasi yang Pindah Klub Setelah Resmi Gabung Timnas Indonesia, Nomor 1 Tinggalkan Liga Belanda

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |23:49 WIB
3 Pemain Naturalisasi yang Pindah Klub Setelah Resmi Gabung Timnas Indonesia, Nomor 1 Tinggalkan Liga Belanda
3 Pemain Naturalisasi yang pindah klub setelah resmi gabung Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

ADA 3 pemain naturalisasi yang pindah klub setelah resmi gabung Timnas Indonesia menarik untuk diketahui. Keputusan pindah klub itu sejatinya bukan karena efek mereka membela Garuda, namun karena memang kontrak dengan pihak klub telah berakhir.

Beberapa kali proses naturalisasi pemain Timnas Indonesia rampung jelang bursa transfer musim panas dibuka. Alhasil, ketika sudah resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), ada sejumlah pemain keturunan yang justru pindah tim, lantas siapa saja mereka?

Berikut 3 Pemain Naturalisasi yang Pindah Klub Setelah Resmi Gabung Timnas Indonesia:

3. Ragnar Oratmangoen

Ragnar Oratmangoen

Ragnar menjadi pemain terbaru yang dipastikan akan pindah klub di musim panas 2024. Winger andalan pelatih Shin Tae-yong itu tepatnya akan meninggalkan FC Groningen karena kontraknya memang berakhir pada akhir Juni 2024.

Ragnar sendiri bergabung ke FC Groningen pada musim 2022-2023. Lalu setahun berselang, di musim 2023-2024, pemain berusia 26 tahun itu dipinjamkan ke Fortuna Sittard.

Selama semusim membela Fortuna Sittard, Ragnar dipercaya bermain di 27 laga Liga Belanda 2023-2024 dengan menyumbang 1 assist saja. Namun, secara total menit bermain Ragnar hanya 877 menit saja lantaran ia lebih banyak dimainkan di babak kedua.

Sejauh ini, belum ada kabar mengenai akan ke mana Ragnar akan berlabuh untuk musim 2024-2025.

Halaman:
1 2
      
