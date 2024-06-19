Link Live Streaming Timnas Jerman vs Hungaria di Euro 2024 Malam Ini, Klik di Sini!

LINK live streaming Timnas Jerman vs Hungaria di Euro 2024 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga yang digelar malam ini, Rabu (19/6/2024) pukul 23.00 WIB nanti akan menjadi laga yang teramat penting untuk tim tuan rumah, Jerman.

Sebab Timnas Jerman membutuhkan kemenangan lagi untuk bisa mempertahankan posisi mereka di peringkat pertama Grup A Euro 2024. Sebelumnya Jerman sudah menang 5-1 atas Skotlandia dan hasil tersebut jelas menjadi modal yang amat penting untuk melawan Hungaria.

Masalahnya, Hungaria diprediksi akan tampil maksimal saat melawan Jerman di Mercedes-Benz Arena, Stuttgart, Jerman malam nanti. Sebab, di laga perdana Grup A, Hungaria menelan kekalahan 1-3 dari Swiss.

Jika ingin tetap menjaga kans lolos ke 16 besar Euro 2024 tetap terbuka, maka kemenangan wajib diraih Hungaria. Selain hasil itu, jelas agak sulit bagi Hungaria lolos dari fase grup, sekalipun sejatinya ada empat tim peringkat tiga terbaik yang nantinya lolos ke babak 16 besar.

Jadi, dapat diprediksi Jerman dan Hungaria sama-sama akan mengincar kemenangan. Tim yang paling siap jelas akan memenangkan laga penting di Grup A tersebut.

Pelatih Timnas Jerman, Julian Nagelsmann pun menyadari betapa kuatnya Hungaria. Meski kalah 1-3 dari Swiss, Nagelsmann melihat permainan Hungaria mampu berkembang di babak kedua dan hal itu akan diwaspadai Jerman agar kejadian serupa tidak terulang.