Timnas Spanyol vs Italia di Euro 2024: Jorginho Desak Gli Azzurri Keluarkan Kemampuan Terbaiknya

GELSENKIRCHEN – Gelandang Timnas Italia, Jorginho, mendesak timnya mengeluarkan kemampuan terbaik saat jumpa Timnas Spanyol di Euro 2024. Ia menjelaskan Gli Azzurri -julukan Timnas Italia- menggunakan waktu jeda sebaik mungkin untuk mendapat kemenangan atas Spanyol.

Ya, Italia akan menghadapi Spanyol di pertandingan kedua Grup B Euro 2024. Laga tersebut akan berlangsung di Veltins-Arena, Jumat 21 Juni 2024 pukul 02.00 WIB.

Saat ini, Italia sedang menempati posisi kedua dengan tiga poin. Meski memiliki poin sama, Spanyol unggul dalam jumlah gol sehingga berhak menempati peringkat pertama.

Jorginho pun mengenang dirinya kala menjadi penentu kemenangan Italia dalam adu penalti atas Spanyol di semifinal Euro 2020. Meski begitu, ia tetap optimis Italia bisa meraih kemenangan.

"Saya memiliki kenangan indah tentang Spanyol itu adalah pertandingan yang sangat sulit, tetapi berakhir dengan momen spesial bagi saya, yang akan saya kenang selamanya,” kata Jorginho, dikutip dari laman resmi UEFA, Rabu (19/6/2024).