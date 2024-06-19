Timnas Denmark vs Inggris di Euro 2024: Frank Lampard Desak Gareth Southgate Mainkan Kobbie Mainoo

LONDON – Pelatih Timnas Inggris, Gareth Southgate, didesak memainkan Kobbie Mainoo saat timnya berhadapan dengan Denmark pada matchday kedua Grup C Euro 2024. Hal itu disampaikan oleh legenda Chelsea, Frank Lampard.

Diketahui, Inggris akan menghadapi Denmark di laga kedua Grup C Euro 2024. Pertandingan tersebut berlangsung di Deutsche Bank Park Stadium, Kamis 20 Juni 2024 pukul 23.00 WIB.

The Three Lions -julukan Timnas Inggris- diunggulkan untuk meraih kemenangan dalam laga itu. Sebab, Jude Bellingham dkk sedang memuncaki klasemen sementara dengan tiga poin usai mengalahkan Serbia dengan skor 1-0.

Menghadapi Denmark, Frank Lampard menganggap Inggris memiliki masalah di lini pertahanan. Meski menjadi penggemar Trent Alexander-Arnold, ia menganggap bek kanan milik Liverpool itu belum memiliki level di pentas Euro untuk bermain di posisi gelandang.

"Pasti ada pertanyaan juga, saya pikir lini tengah masih ada tanda tanya tentang posisi Trent di sana," kata Frank Lampard, dikutip dari Metro, Rabu (19/6/2024).