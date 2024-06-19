Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Jerman Incar Kemenangan atas Hungaria demi Jadi Tim Pertama Lolos 16 Besar Euro 2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |11:08 WIB
Timnas Jerman Incar Kemenangan atas Hungaria demi Jadi Tim Pertama Lolos 16 Besar Euro 2024
Timnas Jerman akan menghadapi Hungaria di laga kedua Grup A Euro 2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

JULIAN Nagelsmann menklaim Timnas Jerman berambisi menang atas Hungaria. Jika berhasil menang, Jerman akan menjadi tim pertama lolos ke 16 besar Euro 2024 karena mengumpulkan enam poin dari dua laga fase grup.

Pertemuan kedua tim itu dalam laga kedua fase Grup A Piala Eropa 2024. Laga itu akan dimainkan di Stuttgart Arena, Rabu (19/6/2024), malam WIB.

Julian Nagelsmann mengatakan persiapan timnya sangat matang untuk laga tersebut. Tentunya hal itu akan menjadi modal untuk Die Mannschaft -julukan Timnas Jerman-.

"Kami telah mempersiapkan diri dengan baik. Para pemain memiliki waktu beberapa jam untuk bersantai dan bertemu keluarga mereka," kata Julian Nagelsmann dilansir dari laman federasi sepak bola Jerman, Rabu (19/6/2024).

Pelatih berusia 36 tahun itu mengatakan tim asuhannya pun sudah membedah kekuatan Hungaria untuk laga itu. Hal tersebut agar Timnas Jerman bisa meredam permainan tim lawan.

"Kami melakukan analisis lengkap tentang Hongaria dan mendapatkan gambaran jelas tentang gaya bermain mereka," katanya.

Halaman:
1 2
      
