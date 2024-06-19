Jadwal Siaran Langsung Euro 2024 Hari Ini, Rabu 19 Juni 2024: Kroasia Incar Kemenangan Pertama, Jerman Siap Jaga Tren Positif

JADWAL siaran langsung Euro 2024 hari ini, Rabu (19/6/2024) bisa Anda lihat di akhir artikel. Salah satunya Timnas Kroasia yang akan menghadapi Timnas Albania di pertandingan kedua Grup B.

Vaterni -julukan Timna Kroasia- mengincar kemenangan pertama mereka di fase grup. Sebelumnya, Luka Modric dan rekan-rekan takluk 0-3 dari Spanyol di partai pembuka.

Poin penuh wajib diraih Kroasia saat menghadapi Albania nanti. Tiga angka atas Albania bisa menjaga asa pasukan Zlatko Dalic untuk lolos dari fase grup.

Sang pelatih mengatakan timnya langsung melakukan evaluasi setelah menelan kekalahan telak dari Spanyol. Dia pun berharap Timnas Kroasia bisa merebut kemenangan di dua laga tersisa.

"Kami akan menganalisis apa yang salah. Kami punya dua pertandingan tersisa di babak penyisihan grup. Kami harus mengalihkan perhatian kami ke arah mereka dan mengincar dua kemenangan," ujar Zlatko Dalic.