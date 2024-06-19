Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Turki Taklukkan Georgia 3-1 di Euro 2024, Hakan Calhanoglu Puji Tangan Dingin Vincenzo Montella

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |10:11 WIB
Timnas Turki Taklukkan Georgia 3-1 di Euro 2024, Hakan Calhanoglu Puji Tangan Dingin Vincenzo Montella
Vincenzo Montella saat Turki menang 3-1 atas Georgia di Euro 2024 (Foto: Reuters)
DORTMUND - Pemain Timnas Turki, Hakan Calhanoglu, memuji pelatih Vincenzo Montella yang dinilainya membuat Turki tampil apik saat menghadapi Georgia di laga pembuka Euro 2024. Berkat tangan dingin Montella, Ay-Yildizlilar -julukan Turki- berhasil menang meyakinkan dengan skor akhir 3-1.

Kedaua tim saling berhadapan di laga pembuka Grup F Euro 2024. Laga tersebut dimainkan di Signal Iduna Park, Selasa (18/6/2024) malam WIB.

Hakan Calhanoglu mengatakan kehadiran pelatih itu memberikan warna dalam timnas Turki sejak bergabung pada 2023. Dia nilai Montella lun berhasil membuat timnya cukup solid dengan kombinasi pemain senior dan muda.

"Montella bekerja sangat keras. Tidak hanya untuk kami para pemain berpengalaman, tapi dia juga banyak bekerja dengan para pemain muda," kata Hakan Calhanoglu dilansir dari Tuttomercato, Rabu (19/6/2024).

Pemain berposisi gelandang itu mengatakan timnya sangat antusias saat diberikan instruksi oleh Montella. Hal itu pun membuat para pemain berlomba-lomba menunjukkan kualitasnya saat turun laga.

"Dia membiarkan mereka bermain karena dia percaya pada mereka, dia tahu bagaimana berkomunikasi dengan mereka. Dia sudah mengerjakannya selama dua-tiga bulan dan kami senang memiliki pelatih seperti dia yang selalu dekat dengan kami," katanya.

