Kisah Miris Elkan Baggott yang Segera Didepak Ipswich Town dan Diabaikan Shin Tae-yong dari Timnas Indonesia

KISAH miris Elkan Baggott yang segera didepak Ipswich Town dan diabaikan Shin Tae-yong dari Timnas Indonesia akan diulas Okezone. Media asal Inggris yang bermarkas di Kota Ipswich, East Anglian Daily Times, melihat Elkan Baggott tidak memiliki masa depan bersama Ipswich Town yang berstatus klub promosi di Premier League 2024-2025.

Media asal Inggris itu memprediksi, Elkan Baggott bakal dipinjamkan ke klub lain. Hal itu berarti, ini merupakan musim keempat beruntun bek bertinggi badan 196 sentimeter ini dipinjamkan Ipswich Town ke klub lain.

(Elkan Baggott saat menjalani liburan musim panas 2024)

“Pemain jebolan Ipswich Town yakni Corrie Ndaba, Idris El Mizouni, dan Elkan Baggott, bakal menjalani masa-masa terakhir kontrak mereka. Kami memprediksi Baggott akan dipinjamkan lagi, sedangkan Ndaba dan Mizouni kemungkinan dijual,” tulis East Anglian Daily Times dalam artikel mereka, dikutip Selasa (18/6/2024).

Jika tidak tampil optimal di masa peminjaman musim ini, Elkan Baggott berpotensi dilepas Ipswich Town secara gratis pada musim panas 2025. Sebab, kontrak pemegang 22 caps bersama Timnas Indonesia itu bersama Ipswich Town berakhir pada 30 Juni 2025.

Di saat bersamaan, masa depan Elkan Baggott bersama tim nasional tidak jelas. Lepas Piala Asia 2023 yang digelar Januari-Februari 2024, eks bek Bristol Rovers ini tak pernah dipanggil Timnas Indonesia.

Pada FIFA Matchday Maret 2024, Elkan Baggott tidak dipanggil karena cedera. Sementara pada Juni 2024, ada dua kemungkinan Elkan Baggott tidak dipanggil.