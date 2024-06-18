Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

5 Negara yang Diprediksi Diharapkan Shin Tae-yong Satu Grup Timnas Indonesia di Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Korsel!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |22:04 WIB
SEBANYAK 5 negara yang diprediksi diharapkan Shin Tae-yong satu grup Timnas Indonesia di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Timnas Indonesia akan mengetahui siapa lawan mereka di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dalam drawing yang diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis, 27 Juni 2024.

Sebanyak 18 peserta babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dibagi ke dalam tiga grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan enam negara. Peringkat satu dan dua di masing-masing grup (enam negara) berhak lolos ke putaran final Piala Dunia 2026.

Shin Tae-yong siap putar otak di babak ketiga. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Sementara itu, tim-tim yang finis di posisi tiga dan empat di masing-masing grup bakal melanjutkan kiprah di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam drawing yang dilakukan nantinya, Timnas Indonesia akan menempati pot 6.

Sekadar diketahui, 18 peserta babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dibagi ke dalam enam pot. Masing-masing potnya akan berisikan tiga negara. Pembagian pot ini berdasarkan ranking FIFA yang resmi dirilis FIFA pada Kamis, 20 Juni 2024.

Berhubung Timnas Indonesia menempati posisi dua terendah, skuad Garuda akan menghuni pot 6. Ragnar Oratmangoen dan kawan-kawan akan bersua penghuni pot 1, 2, 3, 4 dan 5. Shin Tae-yong sendiri diprediksi sudah memiliki keinginan terkait siapa lawan skuad Garuda di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. siapa saja?

Berikut 5 negara yang Diprediksi diharapkan Shin Tae-yong satu grup Timnas Indonesia di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia:

5. Kirgistan (Pot 5)

Timnas Kirgistan

Kirgistan jelas levelnya masih lebih rendah ketimbang penghuni dua pot 5 lain, yakni Palestina dan China. Terbukti di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia saja, Kirgistan gagal mengalahkan Timnas Malaysia baik dalam laga kandang maupun tandang.

