HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Skor Turki vs Georgia di Euro 2024: Ambisi Hakal Calhanoglu cs Rebut Kemenangan di Laga Pembuka

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |13:25 WIB
Prediksi Skor Turki vs Georgia di Euro 2024: Ambisi Hakal Calhanoglu cs Rebut Kemenangan di Laga Pembuka
Timnas Turki akan menghadapi Georgia di laga pembuka Euro 2024 (Foto: Instagram/millitakimlar)
A
A
A

PREDIKSI skor Turki vs Georgia di Euro 2024 akan menjadi pembahasan Okezone pada artikel kali ini. Laga antara kedua tim akan dimainkan di Stadion Signal Iduna Park, malam ini pukul 23.00 WIB.

Timnas Turki menghadapi Georgia di laga pembuka Grup F. Hakan Calhanoglu dan rekan-rekan menargetkan kemenangan demi menjaga asa untuk lolos dari fase grup.

Seperti diketahui, selain Georgia, Turki tergabung di Grup F bersama dua tim lain yakni Republik Ceko dan Portugal. Selecao das Quinas -julukan Timnas Portugal- yang dijagokan keluar sebagai juara grup membuat tiga tim tersisa bakal berebut posisi runner-up.

Sekadar diketahui, Turki lolos ke Euro 2024 usai menjadi juara Grup D pada Kualifikasi Piala Eropa 2024. Hebatnya Turki memimpin Grup D meski grup tersebut dihuni tim-tim kuat seperti Kroasia, Wales, Latvia, hingga Armenia.

Hal itu tak terlepas dari sejumlah pemain andalan Turki yang tengah bersinar saat ini. Ya, Turki memiliki sejumlah pemain potensial yang berkarir di Eropa.

Seperti di lini tengah, Turki memiliki sang kapten Hakan Calhanoglu yang menjadi pemain andalan Inter Milan. Selain itu, skuad Timnas Turki di Euro 2024 kali ini juga bakal diperkuat Arda Guler yang merupakan bintang muda Real Madrid.

Halaman:
1 2
      
