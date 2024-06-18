Jadwal Siaran Langsung Euro 2024 Hari Ini, Selasa 18 Juni: Turki vs Georgia, Portugal vs Republik Ceko

Timnas Portugal akan menghadapi Timnas Republik Ceko di laga perdana Grup F Euro 2024 (Foto: Reuters)

JADWAL siaran langsung Euro 2024 hari ini, Selasa 18 Juni 2024 bisa Anda lihat di akhir artikel. Sebanyak dua pertandigan pembuka Grup F Euro 2024 akan dimainkan.

Pertama ada Timnas Turki yang akan menghadapi Georgia. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Signal Iduna Park mulai pukul 23.00 WIB.

Hakan Calhanoglu dan rekan-rekan membidik kemenangan di laga perdana mereka kali ini. Laga kontra Georgia wajib mereka menangkan demi menjaga asa lolos dari fase grup.

Selain laga Turki vs Georgia, pada Rabu (19/5/2025) pukul 02.00 dini hari akan berlangsung pertandingan Grup F lain antara Timnas Portugal melawan Republik Ceko.

Melihat calon lawan di fase grup kali ini, Timnas Portugal seharusnya bisa mengamankan posisi juara grup untuk melaju ke babak berikutnya. Namun, tim berjuluk Selecao das Quinas itu harus terlebih dulu melewati hadangan Republik Ceko di partai pembuka.

Megabintang Timnas Portugal, Cristiano Ronaldo memiliki target ambisius bersama timnya di ajang Euro 2024 kali ini. CR7 mengklaim dirinya siap membawa Timnas Portugal melaju hingga partai final.