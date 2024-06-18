Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Prancis Cuma Menang Tipis 1-0 atas Austria di Euro 2024, Deschamps Tetap Apresiasi Permainan Les Bleus

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |08:22 WIB
Timnas Prancis Cuma Menang Tipis 1-0 atas Austria di Euro 2024, Deschamps Tetap Apresiasi Permainan <i>Les Bleus</i>
Timnas Austria vs Timnas Prancis di Euro 2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

DIDIER Deschamps tetap puas meski Timnas Prancis hanya menang 1-0 atas Austria dalam laga pertama mereka di Grup D Euro 2024. Menurutnya, sangat sulit untuk melawan tim asuhan Ralf Rangnick yang punya keunggulan dari segi atletis dan sangat apik dalam melakukan pressing.

Bermain di Dusseldorf Arena, Jerman, Selasa (18/6/2024) dini hari WIB, Les Bleus -julukan Prancis- harus berjuang ekstra keras untuk meraih kemenangan atas Austria. Mereka kesulitan untuk menciptakan peluang emas karena pressing ketat ala taktik gegenpress milik Rangnick membuat mereka tertekan.

Beruntung Prancis masih dinaungi Dewi Fortuna. Mereka mencuri satu-satunya gol kemenangan lewat gol bunuh diri Maximillian Wober yang salah mengantisipasi umpan silang Kylian Mbappe.

Mbappe sendiri sebenarnya memiliki peluang matang saat tinggal berhadapan satu lawan satu dengan kiper lawan di pertengahan babak kedua. Sayangnya, tendangan yang diarahkannya ke tiang jauh malah melebar ke sisi gawang.

Oleh karena itu, Deschamps puas Antoine Griezmann dan kolega bisa meredam perlawanan sengit yang ditunjukkan The Boys -julukan Timnas Austria. Menurutnya, kekompakan untuk menyatukan kemampuan yang dimiliki timnya menjadi kunci kemenangan mereka.

"Tidak pernah mudah untuk meraih kemenangan melawan tim yang memiliki keunggulan atletis dan memberikan banyak tekanan. Kami bisa menangani situasi tertentu dengan lebih baik pada bola pertama atau kedua, tapi secara keseluruhan kami tampil baik,” kata Deschamps dikutip dari laman resmi UEFA, Selasa (18/6/2024).

Halaman:
1 2
      
