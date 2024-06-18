Didier Deschamps Konfirmasi Kylian Mbappe Alami Patah Hidung saat Prancis Hadapi Austria di Piala Eropa 2024

PELATIH Timnas Prancis, Didier Deschamps, mengungkapkan kondisi Kylian Mbappe setelah wajahnya berdarah-darah dalam pertandingan pertama Grup D Piala Eropa 2024 kontra Austria. Deschamps mengatakan Mbappe kemungkinan besar mengalami patah pada bagian hidungnya.

Les Bleus -julukan Timnas Prancis- berhasil meraih kemenangan 1-0 atas Austria dalam perjalanan pertama mereka di Piala Eropa 2024, Selasa (18/6/2024) dini hari WIB di Dusseldorf Arena, Jerman. Sebuah gol bunuh diri dari Maximillian Wober pada menit 38 menjadi pembeda.

Sayangnya, hasil positif itu harus dibayar mahal. Sebab, wajah Mbappe berdarah-darah di penghujung babak kedua setelah menanduk salah seorang pemain lawan saat berduel di udara.

Darah segar pun mengucur dari wajahnya hingga membuat bajunya yang putih menjadi merah. Pada akhirnya, pemain berusia 25 tahun itu ditarik keluar dan digantikan oleh Olivier Giroud.

Dalam konferensi pers setelah pertandingan, Deschamps pun mengungkapkan bahwa kondisi Mbappe tidak baik-baik saja. Hidungnya mengalami masalah yang cukup buruk.

"Dia (Kylian) tidak dalam kondisi baik. Saya tidak bisa berkata lebih banyak karena saya punya tugas medis, tapi hidungnya tidak baik-baik saja. Ini rumit. Itu tanda hitam dari malam ini,” kata Deschamps dilansir dari laman resmi UEFA, Selasa (18/6/2024).