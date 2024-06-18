Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Didier Deschamps Konfirmasi Kylian Mbappe Alami Patah Hidung saat Prancis Hadapi Austria di Piala Eropa 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |07:21 WIB
Didier Deschamps Konfirmasi Kylian Mbappe Alami Patah Hidung saat Prancis Hadapi Austria di Piala Eropa 2024
Penggawa Timnas Prancis, Kylian Mbappe (Foto: Reuters)
A
A
A

PELATIH Timnas Prancis, Didier Deschamps, mengungkapkan kondisi Kylian Mbappe setelah wajahnya berdarah-darah dalam pertandingan pertama Grup D Piala Eropa 2024 kontra Austria. Deschamps mengatakan Mbappe kemungkinan besar mengalami patah pada bagian hidungnya.

Les Bleus -julukan Timnas Prancis- berhasil meraih kemenangan 1-0 atas Austria dalam perjalanan pertama mereka di Piala Eropa 2024, Selasa (18/6/2024) dini hari WIB di Dusseldorf Arena, Jerman. Sebuah gol bunuh diri dari Maximillian Wober pada menit 38 menjadi pembeda.

Sayangnya, hasil positif itu harus dibayar mahal. Sebab, wajah Mbappe berdarah-darah di penghujung babak kedua setelah menanduk salah seorang pemain lawan saat berduel di udara.

Darah segar pun mengucur dari wajahnya hingga membuat bajunya yang putih menjadi merah. Pada akhirnya, pemain berusia 25 tahun itu ditarik keluar dan digantikan oleh Olivier Giroud.

Dalam konferensi pers setelah pertandingan, Deschamps pun mengungkapkan bahwa kondisi Mbappe tidak baik-baik saja. Hidungnya mengalami masalah yang cukup buruk.

"Dia (Kylian) tidak dalam kondisi baik. Saya tidak bisa berkata lebih banyak karena saya punya tugas medis, tapi hidungnya tidak baik-baik saja. Ini rumit. Itu tanda hitam dari malam ini,” kata Deschamps dilansir dari laman resmi UEFA, Selasa (18/6/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/51/3098795/kaleidoskop-2024-superioritas-timnas-spanyol-di-euro-2024-sabet-gelar-juara-hingga-pecahkan-sederet-rekor-gila-VAcAsXNwfl.jpg
Kaleidoskop 2024: Superioritas Timnas Spanyol di Euro 2024, Sabet Gelar Juara hingga Pecahkan Sederet Rekor Gila!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/51/3036389/sikap-cristiano-ronaldo-lagi-lagi-jadi-bahan-perbandingan-dengan-lionel-messi-kena-serang-Glun8ZFebC.jpg
Sikap Cristiano Ronaldo Lagi-Lagi Jadi Bahan Perbandingan dengan Lionel Messi, Kena Serang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3036086/meriah-nonton-bareng-final-piala-eropa-spanyol-vs-inggris-bersama-vision-myrepublic-dvAZ8AlVJb.jpg
Meriah! Nonton Bareng Final Piala Eropa Spanyol vs Inggris Bersama Vision+ & MyRepublic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3035879/rodri-ramal-cole-palmer-bakal-jadi-pemain-top-dLCwmAilaG.JPG
Rodri Ramal Cole Palmer Bakal Jadi Pemain Top
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/27/11/1660513/nonton-derbi-afrika-paling-bergengsi-totalenergies-africa-cup-of-nations-di-vision-kyq.webp
Nonton Derbi Afrika Paling Bergengsi, TotalEnergies Africa Cup of Nations di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/27/persib_bandung_andrew_jung.jpg
Hasil Babak 1 Persib Vs PSM: Sempat Gagal Penalti, Andrew Jung Bawa Maung Bandung Unggul
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement