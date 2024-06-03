Giorgio Chiellini Sebut Timnas Italia Bukan Favorit di Euro 2024 meski Statusnya Juara Bertahan

ROMA – Giorgio Chiellini enggan memfavoritkan Timnas Italia di UEFA Euro 2024. Kendati berstatus juara bertahan, sang legenda tidak yakin Gli Azzurri akan kembali memboyong trofi Henri Delaunay ke Roma.

Timnas Italia sedang mempersiapkan diri tampil di Euro 2024. Tim besutan Luciano Spalletti itu akan tergabung bersama Timnas Albania, Timnas Spanyol, dan Timnas Kroasia di Grup B Euro 2024.

Pada pertandingan pertama, mereka akan berhadapan dengan Albania. Laga tersebut akan berlangsung di Signal Iduna Park, Dortmund, Jerman pada 16 Juni 2024.

Walau berstatus sebagai juara bertahan, Chiellini tidak mau negaranya disebut sebagai favorit. Mantan bek Juventus itu mengatakan, beban tim favorit bukan berada di pundak Italia.

"Tidak dalam urutan itu (favorit juara). Inggris, Prancis, dan Portugal, karena menurut saya tim-tim itu punya sesuatu yang ekstra,” kata Chiellini, mengutip dari Football Italia, Senin (3/6/2024).

“Jerman bermain di kandang sendiri, Spanyol adalah tim penting bahkan tanpa pemain sekelas seperti yang mereka miliki beberapa tahun lalu," imbuh pria asal Italia itu.