5 Pemain Real Madrid yang Berpeluang Kawinkan Trofi Liga Champions dan Euro 2024, Nomor 1 Toni Kroos!

SEBANYAK 5 pemain Real Madrid yang berpeluang mengawinkan trofi Liga Champions dan Euro 2024 akan diulas Okezone. Real Madrid baru saja memenangkan trofi Liga Champions 2023-2024 setelah menang 2-0 atas Borussia Dortmund di partai puncak, Minggu 2 Juni 2024 dini hari WIB.

Setelah keberhasilan itu, sejumlah pemain Los Blancos -julukan Real Madrid- bakal melanjutkan kiprah mereka di Euro 2024 bersama tim nasional masing-masing. Tak sekadar berpartisipasi, pemain-pemain ini berpeluang mengantarkan sang negara juara Euro 2024. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 5 pemain Real Madrid yang berpeluang kawinkan trofi Liga Champions 2023-2024 dan Euro 2024:

5. Dani Carvajal





Dani Carvajal masuk skuad akhir Timnas Spanyol di Euro 2024. Semenjak menjalani debut bersama Timnas Spanyol pada 2014, ini merupakan yang pertama baginya masuk skuad Spanyol untuk ajang Euro.

Sebelummya di Piala Eropa 2016 dan 2020, Dani Carvajal tidak disertakan pelatih Timnas Spanyol saat itu. Berhubung sudah tak muda lagi yakni 32 tahun, Carvajal tak mau menyiakan-nyiakan peluang meraih trofi Euro 2024 bersama Spanyol. Di Euro 2024, Spanyol tergabung di Grup B bersama Italia, Kroasia dan Albania.

4. Aurelien Tchouameni





Setelah gagal membawa Prancis juara Piala Dunia 2022 usai tumbang dari Argentina di partaipuncak, Tchouameni praktis membidik gelar Euro 2024 bersama Les Blues. Peluang Prancis menjadi juara Euro 2024 sangat besar.

Selain karena dihuni pemain-pemain top dunia macam Kylian Mbappe dan Antoine Griezmann, Prancis ditangani pelatih sekaliber Didier Deschamps. Prancis sendiri tergabung di Grup D Euro 2024 bareng Polandia, Austria dan Belanda.