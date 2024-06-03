Jelang Euro 2024: Julian Nagelsmann Asah Timnas Jerman di Laga Persahabatan

NURENBERG – Pelatih Timnas Jerman, Julian Nagelsmann, hendak mengasah anak asuhnya lewat dua laga uji coba jelang UEFA Euro 2024. Mereka dijadwalkan menghadapi Timnas Ukraina dan Timnas Yunani dalam sepekan ke depan.

Jerman akan berhadapan dengan Ukraina di Max Morlock Stadion, Nurenberg, Selasa 4 Juni 2024 pukul 01.45 WIB. Tiga hari berselang, mereka akan menjamu Yunani di Borussia Park, Monchengladbach.

Nagelsmann mengatakan Der Panzer sudah siap menghadapi dua laga persahabatan itu. Namun, ada beberapa hal yang mesti disempurnakan sebelum laga uji coba itu.

"Kami telah melatih permainan kami di sepertiga akhir lapangan, berkumpul kembali setelah kehilangan penguasaan bola dan permainan build-up kami,” kata Nagelsmann, mengutip dari laman resmi DFB, Senin (3/6/2024).

“Kami akan bisa berlatih dengan grup penuh minggu depan. Tanggal pertandingan persahabatan kami belum sempurna untuk persiapan kami," imbuh eks pelatih RB Leipzig itu.

Setelah dua pertandingan itu, Timnas Jerman akan mendapatkan libur satu setengah hari. Nagelsmann mengatakan, persiapan untuk Euro 2024 harus sudah matang setelah dua laga persahabatan itu.