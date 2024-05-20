Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

7 Pemain Bintang yang Dibuang Timnas Jerman Jelang Euro 2024, Nomor 1 Mats Hummels!

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |21:02 WIB
7 Pemain Bintang yang Dibuang Timnas Jerman Jelang Euro 2024, Nomor 1 Mats Hummels!
Mats Hummels kala membela Borussia Dortmund. (Foto: Reuters)
A
A
A

7 pemain bintang yang dibuang Timnas Jerman jelang Euro 2024 menarik diulas. Salah satunya ada bintang Borussia Dortmund, yakni Mats Hummels.

Ya, ajang Euro 2024 akan segera digelar. Tepatnya, ajang ini akan berlangsung di Jerman mulai dari 14 Juni hingga 14 Juli 2024.

Sebagai tuan rumah, Jerman tentu saja bertekad meraih gelar juara. Tak ayal, skuad terbaik disiapkan demi membawa Der Panzer -julukan Timnas Jerman- berbicara banyak.

Pasalnya, lawan-lawan berarti dipastikan menanti Timnas Jerman di Euro 2024. Pada babak penyisihan grup, tuan rumah diketahui tergabung dengan Skotlandia, Hungaria, dan Swiss di Grup A.

Pelatih Timnas Jerman, Julian Nagelsmann, sendiri sudah mengumumkan skuad awal untuk Euro 2024 pada Kamis 16 Mei 2024 yang berisi 27 pemain. Secara mengejutkan, sejumlah pemain bintang tak dipanggil ke skuad Timnas Jerman.

Siapa saja mereka? Berikut 7 pemain bintang yang dibuang Timnas Jerman jelang Euro 2024.

7. Leon Goretzka

Leon Goretzka

Salah satu pemain bintang yang dibuang Timnas Jerman jelang Euro 2024 adalah Leon Goretzka. Gelandang Bayern Munich ini padahal tampil gacor musim ini. Dia jadi andalan di Bayern dengan sudah mentas di 42 laga dalam berbagai kompetisi dengan membukukan 6 gol dan 11 assist.

Leon Goretzka sendiri sudah mendapat banyak kesempatan membela Timnas Jerman. Dia sudah memiliki 57 caps dengan 14 gol. Tetapi, Leon Goretzka gagal merebut hati Nagelsmann untuk Euro 2024.

6. Julian Brandt

Julian Brandt

Kemudian, ada Julian Brandt. Gelandang Borussia Dortmund ini juga tak masuk rencana Nagelsmann untuk Euro 2024. Dia padahal tampil gacor dengan sudah membukukan 10 gol dan 16 assist dari 46 penampilannya di berbagai kompetisi.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/51/3186668/calvin_verdonk-FdrG_large.jpg
Tampilkan Foto Calvin Verdonk, Klub Prancis Lille Turut Berduka atas Bencana di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/51/3186629/kevin_diks-DZXb_large.jpg
Update Pemain Abroad Timnas Indonesia: Kevin Diks Tahan RB Leipzig, Jay Idzes Tumbang dari Como 1907
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/51/3186588/alex_pastoor_dinilai_tidak_layak_jadi_pelatih_ajax_amsterdam-v4JS_large.jpg
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Dinilai Tak Cocok Tangani Ajax Amsterdam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186266/timnas_malaysia-VzJN_large.jpg
Kena Sanksi FIFA, 7 Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia Disarankan Tuntut FAM
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/29/11/1649547/jadwal-liga-inggris-akhir-pekan-ini-chelsea-vs-arsenal-mu-menjamu-leeds-united-hmx.jpg
Jadwal Liga Inggris Akhir Pekan Ini: Chelsea vs Arsenal, MU Menjamu Leeds United
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/29/milklife_athletics_challenge_seri_2.jpg
2.188 Atlet Muda Serbu Kudus! MilkLife Athletics Challenge Seri 2 Pecahkan Rekor Peserta
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement