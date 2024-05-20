7 Pemain Bintang yang Dibuang Timnas Jerman Jelang Euro 2024, Nomor 1 Mats Hummels!

7 pemain bintang yang dibuang Timnas Jerman jelang Euro 2024 menarik diulas. Salah satunya ada bintang Borussia Dortmund, yakni Mats Hummels.

Ya, ajang Euro 2024 akan segera digelar. Tepatnya, ajang ini akan berlangsung di Jerman mulai dari 14 Juni hingga 14 Juli 2024.

Sebagai tuan rumah, Jerman tentu saja bertekad meraih gelar juara. Tak ayal, skuad terbaik disiapkan demi membawa Der Panzer -julukan Timnas Jerman- berbicara banyak.

Pasalnya, lawan-lawan berarti dipastikan menanti Timnas Jerman di Euro 2024. Pada babak penyisihan grup, tuan rumah diketahui tergabung dengan Skotlandia, Hungaria, dan Swiss di Grup A.

Pelatih Timnas Jerman, Julian Nagelsmann, sendiri sudah mengumumkan skuad awal untuk Euro 2024 pada Kamis 16 Mei 2024 yang berisi 27 pemain. Secara mengejutkan, sejumlah pemain bintang tak dipanggil ke skuad Timnas Jerman.

Siapa saja mereka? Berikut 7 pemain bintang yang dibuang Timnas Jerman jelang Euro 2024.

7. Leon Goretzka





Salah satu pemain bintang yang dibuang Timnas Jerman jelang Euro 2024 adalah Leon Goretzka. Gelandang Bayern Munich ini padahal tampil gacor musim ini. Dia jadi andalan di Bayern dengan sudah mentas di 42 laga dalam berbagai kompetisi dengan membukukan 6 gol dan 11 assist.

Leon Goretzka sendiri sudah mendapat banyak kesempatan membela Timnas Jerman. Dia sudah memiliki 57 caps dengan 14 gol. Tetapi, Leon Goretzka gagal merebut hati Nagelsmann untuk Euro 2024.

6. Julian Brandt





Kemudian, ada Julian Brandt. Gelandang Borussia Dortmund ini juga tak masuk rencana Nagelsmann untuk Euro 2024. Dia padahal tampil gacor dengan sudah membukukan 10 gol dan 16 assist dari 46 penampilannya di berbagai kompetisi.