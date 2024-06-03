Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Frenkie de Jong Berusaha Keras Pulih dari Cedera demi Euro 2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 03 Juni 2024 |22:06 WIB
Frenkie de Jong Berusaha Keras Pulih dari Cedera demi Euro 2024
Frenkie de Jong berusaha keras untuk pulih dari cedera (Foto: Reuters/Sam Navarro)
A
A
A

AMSTERDAM – Pemain Timnas Belanda, Frenkie de Jong, menyatakan sedang berjuang pulih sepenuhnya dari cedera. Oleh dikarenakan, ia berhasrat dapat tampil dalam UEFA Euro 2024 di Jerman.

Pemain itu memang masuk dalam daftar 26 pemain yang dipanggil sang pelatih Ronald Koeman untuk Euro 2024. Padahal, de Jong ada masalah pergelangan kaki yang membuatnya tidak bisa tampil untuk Barcelona sejak 21 April.

Frenkie de Jong

De Jong mengatakan optimistis dapat membela Timnas Belanda melawan Timnas Polandia dalam laga perdana fase Grup D Euro 2024. Laga itu akan dimainkan di Stadion Volksparkstadion, pada 16 Juni.

"Saya sudah memikirkan waktu pemulihan, tapi itu akan tergantung pada ketegangan pergelangan kaki saya, apakah saya akan fit pada waktunya," kata de Jong dilansir dari laman Tuttomercato, Senin (3/6/2024).

Pemain berusia 27 tahun itu mengatakan saat ini akan berlatih ringan sambil pemulihan cederanya. Hal itu agar kondisi fisiknya tidak mengalami penurunan yang signifikan karena pemulihan cedera.

Halaman:
1 2
      
