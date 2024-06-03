Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gareth Southgate Pusing, Banyak Bintang Timnas Inggris Absen di Sesi Latihan Jelang Euro 2024

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 03 Juni 2024 |09:27 WIB
Gareth Southgate Pusing, Banyak Bintang Timnas Inggris Absen di Sesi Latihan Jelang Euro 2024
Sesi latihan Timnas Inggris jelang Euro 2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

NEWCASTLE – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Inggris, Gareth Southgate tengah pusing karena banyak pemain bintangnya yang absen di sesi latihan jelang Euro 2024. Menurut laporan dari Mirror, sejumlah pemain yang absen itu karena mengalami cedera dan tengah mendapatkan liburan tambahan usai membela klub mereka masing-masing.

Sebagai informasi, Inggris memiliki jadwal laga uji coba melawan Bosnia dan Herzegovina pada Selasa 4 Juni 2024 pukul 01.45 WIB. Laga tersebut merupakan ajang pemanasan Timnas Inggris sebelum tampil di Jerman untuk menjalani Euro 2024 yang digelar pada 14 Juni-14 Juli 2024 mendatang.

Kendati demikian, jelang menghadapi laga uji coba yang penting itu Southgate justru tak bisa menurunkan kekuatan terbaiknya. Tiga pemain dikabarkan baru mengalami cedera, dua merupakan penggawa Manchester United, yakni Harry Maguire dan Luke Shaw.

Lalu satu pemain yang mengalami cedera merupakan winger andalan Newcastle United, Anthony Gordon. Kemudian untuk Bukayo Saka dan John Stones sendiri sudah dipastikan absen melawan Bosnia karena masih dalam tahap pemulihan cedera.

Gareth Southgate, pelatih Timnas Inggris

Sementara itu, ada empat pemain yang mendapatkan jatah libur lebih dari pihak klubnya. Sebut saja seperti Kobbie Mainoo, Phil Foden, Kyle Walker dan Jude Bellingham.

Untuk nama terakhir, Bellingham sendiri baru saja memenangkan final Liga Champions 2023-2024 atas Borussia Dortmund pada Minggu 2 Juni 2024. Jadi, tentu Bellingham tidak akan bergabung dengan pasukan Southgate dalam waktu dekat.

Halaman:
