Pemain Pelapis Timnas Indonesia Tampil Apik di Laga Kontra Tanzania, Ketum PSSI Erick Thohir Senang

JAKARTA – Sejumlah pemain pelapis Tim Nasional (Timnas) Indonesia tampil baik saat mendapatkan kesempatan bermain di laga uji coba kontra Tanzania. Melihat permainan apik itu, Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir ikut senang karena puas para pemain lapis dua juga berkualitas seperti skuad utama.

Sebagai informasi, Timnas Indonesia bermain imbang 0-0 kontra Tanzania dalam pertandingan persahabatan yang berlangsung di Stadion Madya, Senayan, Jakarta, pada Minggu (3/6/2024) sore WIB. Walau tampil lebih mendominasi, Marselino Ferdinan dan kolega gagal memanfaatkan peluang yang didapat untuk mencetak gol.

Yang berbeda dari biasanya pada laga tersebut, semua pemain yang dibawa oleh Shin Tae Yong diturunkan, termasuk sang debutan, Malik Risaldi. Bahkan, beberapa pemain yang jarang diturunkan seperti Muhammad Ferrari dan Dimas Drajad serta beberapa pemain Timnas U-23 turut mendapatkan menit bermain.

Erick pun memberikan pujian kepada para pemain pelapis Tim Merah-Putih yang performanya cukup apik saat bersua Tanzania. Dia menilai kini kualitas pemain inti dan cadangan di Skuad Garuda semakin merata dan itu sesuai dengan keinginannya.

"Di Laga uji coba tadi, semua pemain kita turun dan kita lihat kualitasnya mulai merata karena serangan ke Tanzania tidak kendur di babak kedua. Ini yang saya inginkan agar kita punya dua kali sebelas timnas senior yang benar-benar kuat," kata Erick Thohir dikutip dari rilis yang diterima MNC Portal Indonesia, Senin (3/6/2024).

Pertandingan kontra Tanzania sejatinya memang hanya persiapan bagi Timnas Indonesia menjelang dua pertandingan terakhir Grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Irak dan Filipina. Kedua laga tersebut dijadwalkan berlangsung masing-masing pada 6 dan 11 Juni mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.