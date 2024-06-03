Singgung Elkan Baggott, Erik Thohir: Kalau Engga Mau Main, Kita Cari Lagi Pemain untuk Timnas Indonesia

Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir menegaskan bahwa siapapun yang membela Timnas Indonesia harus bermain sepenuh hati tanpa ada paksaan. Sehingga jika ada yan seteng-setengah ingin bela Garuda, maka PSSI siap mencari pemain lain untuk memperkuat Timnas Indonesia.

Pernyataan Erick Thohir itu pun jelas menyinggung masalah pemain Ipswich Town, Elkan Baggott. Akhir-akhir ini, Baggott menjadi bahan perbincangan pecinta sepakbola Tanah Air. Hal itu bermula dari babak playoff Olimpiade Paris 2024 lalu.

Baggott dikabarkan tak menjawab panggilan Shin Tae Yong ke Timnas Indonesia U-23 untuk melawan Guinea U-23. Begitu pula dengan klub induknya yakni, Ipswich Town.

Saat itu, bek berusia 21 tahun tersebut baru saja pulang ke Ipswich, yang baru memastikan diri promosi ke Liga Inggris musim depan, setelah dipinjamkan ke Bristol Rovers. Setelah itu, terpantau lewat media sosialnya, dia berlibur ke Maladewa dengan kekasihnya.

Hingga saat ini, Baggott masih lanjut berlibur ke New York, Amerika Serikat. Alhasil, Shin Tae Yong tak memanggilnya untuk bergabung dengan Timnas Indonesia yang memainkan laga persahabatan kontra Tanzania pada Minggu (6/3/2024), serta dua pertandingan terakhir Grup F putaran kedua babak kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia kontra Irak dan Filipina pada 6 dan 11 Juni mendatang di Jakarta.

Baggott pun kedapatan menghapus tag akun @pssi di bio Instagram pribadinya sejak 30 Mei lalu. Kondisi itu membuatnya terus menjadi perbincangan pecinta sepakbola Tanah Air.