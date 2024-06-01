Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Soal Elkan Baggott Hapus PSSI di Bio Instagram, Begini Respons Sumardji

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |07:47 WIB
Soal Elkan Baggott Hapus PSSI di Bio Instagram, Begini Respons Sumardji
Elkan Baggott kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Penggawa Timnas Indonesia, Elkan Baggott, tengah jadi sorotan belakangan ini, terlebih setelah dirinya menghapus PSSI di bio Instagram pribadinya. Mendapati hal ini, Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, tak ingin berkomentar mengenai situasi Elkan Baggott.

Tak bisa dimungkiri, Elkan Baggott saat ini tengah menjadi perbincangan hangat. Banyak spekulasi yang menyebut situasi bek Ipswich Town itu dengan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sedang memanas.

Elkan Baggott

Semua ini bermula ketika Elkan Baggott tidak mengindahkan panggilan untuk membela Timnas Indonesia U-23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Padahal, Shin Tae-yong memanggilnya untuk bisa bermain melawan Guinea U-23.

Elkan Baggott seharusnya bisa saja bergabung untuk membela Timnas Indonesia U-23 memperebutkan tiket terakhir Olimpiade Paris 2024. Pasalnya, dia sudah tidak bermain, mengingat Ipswich Town sudah promosi ke Liga Inggris dan pertandingan Bristol Rovers juga sudah berakhir.

Tampaknya, Shin Tae-yong kesal dengan sikap Elkan Baggott yang tidak memberi respons mengenai pemanggilan itu. Sampai akhirnya, juru taktik asal Korea Selatan ini tidak memanggil Elkan Baggott pada skuad Timnas Indonesia dalam lanjutan Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Yang terbaru, Elkan Baggott saat ini telah menghapus akun PSSI dalam bio profil Instagram pribadinya, @elkanbaggott. Tak hanya PSSI, dia juga menghapus akun Ipswich Town. Tidak diketahui pasti apa maksudnya karena dia sama sekali belum buka suara soal situasinya.

