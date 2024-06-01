Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gabung Timnas Indonesia, Harga Pasaran Calvin Verdonk Melesat Drastis: Pepet Thom Haye!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |06:58 WIB
Gabung Timnas Indonesia, Harga Pasaran Calvin Verdonk Melesat Drastis: Pepet Thom Haye!
Harga pasaran Calvin Verdonk meningkat drastis setelah gabung Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@c.verdonk)
A
A
A

GABUNG Timnas Indonesia, harga pasaran Calvin Verdonk melesat drastis. Mengutip dari laman Transfermarkt, harga pasaran Calvin Verdonk saat ini adalah 2,5 juta euro atau sekira Rp44 miliar, atau menempati posisi kedua di skuad Timnas Indonesia di bawah Thom Haye (Rp52 miliar).

Angka itu meroket drastis ketimbang perhitungan terakhir laman Transfermarkt pada Maret 2024. Saat itu, Harga pasaran pesepakbola 27 tahun ini masih berada di angka 1,8 juta euro atau sekira Rp31,7 miliar.

Calvin Verdonk tampil memikat bersama NEC Nijmegen musim ini. (Foto: Instagram/@c.verdonk)

Meroketnya Harga pasaran Calvin Verdonk tidak mengherankan. Pemain yang biasa mentas sebagai fullback kiri ini tampil brilian bersama NEC Nijmegen di sepanjang musim 2023-2024.

Dari 33 pertandingan, eks pemain Twente FC ini mengemas dua gol dan dua assist. Berkat bantuan Calvin Verdonk, NEC Nijmegen finis di posisi enam Liga 1 Belanda 2023-2024.

Karena itu, Timnas Indonesia bak mendapatkan durian runtuh ketika Calvin Verdonk bersedia memperkuat skuad Garuda. Timnas Indonesia mendapatkan salah satu pemain yang sering masuk best team of the week di Eredivisie 2023-2024.

Calvin Verdonk sendiri belum resmi mendapatkan paspor Indonesia. Rencananya berkas naturalisasi pemain Keturunan Aceh ini baru dirapatkan di Komisi III dan X DPR RI pada Senin, 3 Juni 2024.

Halaman:
1 2
      
