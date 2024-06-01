Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Adu Harga Pasar Pemain Timnas Indonesia dengan Filipina yang Diperkuat Pemain Naturalisasi

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |06:27 WIB
Adu Harga Pasar Pemain Timnas Indonesia dengan Filipina yang Diperkuat Pemain Naturalisasi
Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

ADU harga pasar pemain Timnas Indonesia dengan Filipina yang diperkuat pemain naturalisasi. Hal ini menarik diulas karena kedua tim akan saling berhadapan lagi dalam laga terakhir Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Ya, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada 11 Juni 2024. Dua laga terakhir Grup F sendiri akan jadi krusial bagi Timnas Indonesia yang masih berjuang lolos ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Timnas Indonesia

Diketahui, skuad Garuda punya kans besar untuk lolos ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pasalnya, Timnas Indonesia kini menduduki posisi kedua di klasemen sementara Grup F dengan raihan 7 poin, unggul 4 angka dari Vietnam yang mengekor di posisi ketiga.

Dengan begitu, Timnas Indonesia hanya butuh satu kemenangan lagi saja untuk memastikan diri lolos ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebelum melawan Filipina di laga terakhir Grup F, Timnas Indonesia sendiri akan menjamu Timnas Irak lebih dahulu di SUGBK pada 6 Juni 2024.

Jelang duel Timnas Indonesia melawan Filipina, menarik mengulas serba-serbi kedua tim, salah satunya harga pasar. Sebab, kedua tim ini sendiri diketahui banyak dipekuat pemain naturalisasi. Lantas, siapa yang lebih mahal.

Melansir dari laman Transfermarkt, Sabtu (1/6/2024), harga pasaran Timnas Indonesia mencapai Rp255,08 miliar! Pemain naturalisasi, Thom Haye, jadi pemain termahal di skuad Garuda saat ini. Harga pasarnya mencapai Rp52,14 miliar.

