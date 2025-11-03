Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Anco Jansen, Eks PSM Makassar yang Hina Indonesia sebagai Negara Miskin

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 03 November 2025 |16:39 WIB
Kisah Anco Jansen, Eks PSM Makassar yang Hina Indonesia sebagai Negara Miskin
nco Jansen hina Indonesia sebagai negara miskin. (Foto: Instagram/@psm_makassar)
A
A
A

KISAH Anco Jansen, eks PSM Makassar yang hina Indonesia sebagai negara miskin akan diulas Okezone. Sosok Anco Jansen pernah menghiasi persaingan sepakbola Tanah Air pada 2021-2022. Pesepakbola asal Belanda ini didatangkan PSM Makassar dari klub yang saat itu eksis di Liga 2 Belanda, NAC Breda.

Anco Jansen yang biasa bermain sebagai winger kiri dan penyerang tengah ini tak kesulitan beradaptasi di PSM Makassar. Sebab, di skuad Juku Eja -julukan PSM Makassar- saat itu terdapat pesepakbola asal Belanda lain yang lama eksis di persepakbolaan Tanah Air, Wiljan Pluim.

Anco Jansen (kiri) dan Wiljan Pluim. (Foto: Instagram/@PSM_Makassar)
Anco Jansen (kiri) dan Wiljan Pluim. (Foto: Instagram/@PSM_Makassar)

Bersama PSM Makassar di Liga 1 2021-2022, Anco Jansen tampil standar. Dari 20 laga Liga 1 2021-2022, pesepakbola bertinggi badan 186 sentimeter ini hanya mencetak lima gol dan satu assist. Alhasil, kontrak Anco Jansen tidak diperpanjang saat PSM Makassar mengarungi Liga 1 2022-2023.

1. Tiba-Tiba Hina Indonesia

Tiga tahun tidak terdengar kabarnya, Anco Jansen tiba-tiba mengkritik Indonesia. Ia menyebut Indonesia sebagai negara miskin yang dikenal dengan keganasan netizen-nya.

“Saya main di sana (Indonesia) saat pandemi. Indonesia negara sangat miskin, tapi semua punya smartphone dan instagram sangat populer di sana,” kata Anco Jansen dalam podcast bertajuk Voetbalpraat.

“Kalau gagal mencetak gol, saya mendapat saran agar jangan melihat media sosial selama dua hari ,” lanjut pemain yang pernah merumput bersama FC Groningen, PEC Zwolle, De Graafschap, Roda JC dan NAC Breda.

 

Halaman:
1 2
      
