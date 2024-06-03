Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Kamis Ini, Live di RCTI!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 03 Juni 2024 |05:21 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Kamis Ini, Live di RCTI!
Timnas Indonesia akan menghadapi Irak pada lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Pertandingan akan disiarkan secara langsung di RCTI.

Timnas Indonesia akan menghadapi Irak pada laga lanjutan fase grup putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 6 Juni 2024.

Kemenangan wajib didapat Marselino Ferdinan dan rekan-rekan demi menjaga asa untuk lolos ke babak berikutnya. Sebab, meski berada di peringkat kedua, Indonesia belum sepenuhnya aman untuk melaju ke babak berikutnya.

Sekadar diketahui, duel Timnas Indonesia vs Irak nanti merupakan yang keempat kalinya dalam satu tahun terakhir (di seluruh kelompok umur). Dalam tiga laga sebelumnya, Timnas Indonesia selalu kalah.

Setelah melawan Irak, Timnas Indonesia akan menjamu Filipina di SUGBK pada Selasa 11 Juni 2024 pukul 19.30 WIB. Dua laga lanjutan Grup F ini merupakan pertandingan yang krusial bagi Skuad Garuda karena akan menentukan nasib ke babak selanjutnya.

