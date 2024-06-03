Shin Tae-yong Ungkap Perubahan Besar di Timnas Indonesia Jelang Hadapi Irak

TIMNAS Indonesia akan berhadapan dengan Irak dalam lanjutan putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong (STY) mengungkapkan perubahan besar timnya menjelang pertandingan itu.

Timnas Indonesia akan bersua dengan Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Kamis (6/6/2024) mendatang. Lima hari berselang, Timnas Indonesia akan menjamu Filipina di stadion yang sama.

Dua pertandingan itu sangat krusial mengingat Skuad Garuda hanya membutuhkan satu kemenangan untuk lolos ke fase selanjutnya. Diketahui, saat ini Timnas Indonesia berada di peringkat kedua klasemen sementara Grup F, dan merupakan tim paling berpeluang untuk menyusul Irak ke putaran ketiga.

Menjelang dua pertandingan penting itu, Timnas Indonesia melakoni laga persahabatan melawan Tanzania. Laga yang digelar di Stadion Madya, Jakarta pada Minggu (2/6/2024) itu berakhir tanpa gol (0-0).

Shin mengatakan pertandingan persahabatan itu merupakan momentum untuk mengukur kekuatan Skuad Garuda. Shin menilai, ada perubahan besar yang dialami oleh pasukannya setelah menembus semifinal Piala Asia U-23 lalu.

“Untuk pemain-pemain muda, memang kemarin lolos ke empat besar (Piala Asia U-23), memang perubahan yang paling besar adalah kepercayaan diri,” ungkap Shin kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, Minggu (2/6/2024).