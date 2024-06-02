Jelang Final RCTI Premium Sports 2024 Persija Jakarta vs Selangor FC: The Jakmania Berbondong-bondong Ramaikan Stadion JIS

JAKARTA - Persija Jakarta akan melawan Selangor FC di partai puncak RCTI Premium Sports 2024. Kelompok suporter Persija, Jakmania, mulai memadati lokasi final yang berlangsung di Jakarta International Stadium (Stadion JIS), Minggu (2/6/2024) malam WIB.

Pantauan MNC Portal Indonesia (MPI) di lokasi, ratusan Jakmania mulai memadati JIS. Mereka datang untuk menyaksikan langsung perjuangan tim kebangaannya yang akan melawan Selangor FC di partai puncak yang rencananya digelar pukul 20.00 WIB.

Jakmania menyanyikan chants atau yel-yel sembari berjalan memasuki stadion. Tak sedikit juga Jakmania yang nonton langsung bersama istri dan anaknya.

Tak ayal jika antusias sangat tinggi. Mengingat, ini adalah pertandingan final. Pastinya, Jakmania ingin melihat tim kebanggaannya keluar menjadi juara RCTI Premium Sports 2024.