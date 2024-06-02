Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

RCTI Premium Sports 2024: Suporter PSIS Semarang Birukan Stadion JIS

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 02 Juni 2024 |18:28 WIB
RCTI Premium Sports 2024: Suporter PSIS Semarang Birukan Stadion JIS
Suporter PSIS Semarang membirukan Stadion JIS jelang RCTI Premium Sports 2024 (Foto: MPI/Nurul Amanah)
JAKARTA - RCTI Premium Sports 2024 akhirnya akan menemukan sang juara. Dalam laga derbi serumpun ini, Persija Jakarta dan Selangor FC akan memperebutkan gelar juara di partai pamungkas.

Pertandingan babak final ini akan tersaji di Jakarta International Stadium ( Stadion JIS) pada hari ini, Minggu (2/6/2024) pukul 19.00 WIB. Meski masih sekira 90 menit lagi, kelompok suporter Persija Jakarta, The Jakmania, telah memadati area JIS sejak pukul 16.00 WIB.

Stadion JIS

Mereka berdatangan dengan membawa atribut berwarna orange yang menjadi ciri khas dari tim berjuluk Macan Kemayoran itu. Beberapa orangtua tampak mengajak buah hatinya untuk menyaksikan mini turnamen ini.

Mereka berfoto di area JIS untuk mengabadikan momen bersama keluarga menyaksikan tim kesayangan berlaga. Beberapa suporter juga tampak menyambangi stand kuliner dan official merchandise dari Persija Jakarta yang tersedia di JIS.

Selain laga pamungkas Persija Jakarta vs Selangor FC, hari ini juga tersaji perebutan tempat ke-3 antara PSIS Semarang melawan Sabah FC yang diperkuat Saddil Ramdani. Duel ini tengah berlangsung saat berita ini dibuat.

Di tengah lautan Jakmania dengan atribut serba oranye yang mulai memasuki area JIS, suporter PSIS sudah memenuhi beberapa area tribune penonton. Mereka antusias membirukan JIS dengan mengenakan syal dan atribut lain seba biru demi mendukung tim berjuluk Laskar Mahesa Jenar itu.

